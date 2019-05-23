Навальный нашел дорогую недвижимость у министра культуры РФ и массажиста Путина 23.05.2019, 15:18

Опубликовано расследование о пентхаусах в Москве и виллах в Хорватии.

«Эхо Москвы» опубликовало новое расследование Алексея Навального:

Знаете ли вы, что череп человека, бывшего при жизни близким к Богу, темнеет после смерти и благоухает. А иногда и мироточит. Черепа же обычных людей остаются обычными, белыми.

Спорю, что не знаете. А потому что бесовство это все. Правильно Владимир Соловьев сказал.

А я знаю, потому что посмотрел фильм «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!»

Смотреть мне его пришлось по простой причине. Министр Культуры РФ Владимир Мединский и создатель киношедевра Константин Голощапов (a.k.a. «массажист Путина») за наши с вами деньги продвигают сей киношедевр. Оплачивают его показы не только по России, но и во Франции и Швейцарии.

И сегодняшнее мое видео носит предельно прикладной характер. Там, может, и не такие большие деньги, но все-таки я требую, чтобы продвижение за государственный счет было остановлено. Пусть оплачивают сами Мединский и Голощапов.

Я смотрю сюда и вижу что?

Новенький двухэтажный пентхаус министра культуры России Мединского. Куплен и оформлен на жену.

Такая красота в самом центре Москвы стоит не менее 200 миллионов рублей. Утверждаю, что нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши и такой стоимости.

Утверждаю также, что семья Мединского ни в коем случае не имеет достаточных легальных доходов, чтобы такой пентхаус купить. Он просто крадет деньги, предполагаю, что в том числе и на кино, и тратит на роскошную жизнь.

Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам.

Второй дяденька. Константин Голощапов. «Массажист Путина».

Был массажистом в том самом клубе дзюдо, откуда вся воровская банда: Ротенберги и тд. Сейчас, как и положено, дяденька стал миллиардером на близости к господрядам.

Вилла в Хорватии за 40 миллионов.

Суперэлитные апартаменты в Москве. Весь пятый этаж этого дома.

Гражданство той же самой Хорватии (не православной, между прочим, страны).

Снял фильм — твое дело. Но продвигать этот фильм за госбюджет — извините.

Вы, гражданин Голощапов, богатый — сами оплачивайте свою тягу к синематографу.

Дальше не пишу, в расследовании все увидите, там интересно.

Прошу помощи с распространением. Очень хочется, чтобы больше народа увидело, это повышает вероятность отмены наглой госзакупки.

Если обладаете какой-то информацией о делишках Мединского/Голощапова, то совершенно анонимно можете писать на «Черный Ящик». Только помните, связь односторонняя, мы не видим, кто вы, и если не оставите контакты, связаться не сможем.

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