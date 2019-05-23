Зеленский исключил возможность переговоров с Россией 23.05.2019, 15:26

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Президент Украины заявил, что со страной-агрессором переговоров не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что будут вестись переговоры со страной-агрессором Россией.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом выступления на IForum, передает Hromadske.

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ.

В Кремле заявили, что вопрос такого референдума - это внутреннее дело Украины.