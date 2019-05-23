Шесть невероятных трюков мозга, о которых мало кто знает 4 23.05.2019, 15:31

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Мир на самом деле немного не такой, каким мы его видим.

Издание lifehacker.ru написало о невероятных особенностях человеческого мозга, которые скрывают несовершенство нашего зрения.

1. Временная слепота

Что это такое

Особенность нашего зрения — его дискретность (прерывность). Причина тому — саккады. Это микродвижения глазного яблока, совершаемые одновременно в одном направлении. Во время них человек слепнет — ничего не видит. Зрение как будто ставится на паузу.

Мы не замечаем того, что зрение дискретно, так как наш мозг сам заполняет пробелы. Он дорисовывает картинку, заполняет недостающие фрагменты, фантазирует.

Саккады нужны для того, чтобы постоянно по чуть-чуть менять угол зрения. Мы видим благодаря тому, что изменяется яркость окружающих нас предметов.

Как это проявляется

Наши глаза постоянно сканируют окружающее пространство, ищут, за что можно зацепиться. Это должно быть что-то контрастное — яркое пятно, выступ, детали. Именно поэтому приятно находиться в лесу, где много контрастов, рассматривать интересные с точки зрения архитектуры объекты, разнообразные элементы.

А вот монотонность, однородность, отсутствие элементов, за которые можно было бы зацепиться глазом, кажется нам скучной.

2. Растянутость времени

Что это такое

Саккады имеют интересный эффект. После них мы можем ощутить замедление времени. Это явление называется хроностазис.

Как это проявляется

Если вы посмотрите на секундную стрелку аналоговых часов, перескакивающую от деления к делению, первое ее движение покажется более медленным, чем последующие. Это происходит потому, что мозг чуть «подтормаживает» после саккады. Возникает иллюзия растянутости времени.

Эксперимент, связанный с восприятием времени, провели американские ученые Чесс Стетсон (Chess Stetson) и Дэвид Иглмен (David Eagleman). Они выдали участникам наручные дисплеи с большими постоянно меняющимися цифрами. При небольшой частоте их можно было легко различить. А когда скорость смены увеличилась, цифры сливались в однородный фон

Особенности зрения: Меняющиеся картинки на циферблате

Ученые попытались доказать, что если человек испытывает стресс, он снова начнет видеть отдельные цифры. По их гипотезе, мозг иначе воспринимает время в критических ситуациях. Испытуемые прыгали с высоты 31 метр на страховочную сетку. Опыт не удался, однако, вероятнее всего, стресс был не столь сильным, как требовалось: люди знали, что внизу страховка и они останутся невредимыми.

3. Спрятанные слепые пятна

Что это такое

В глазу человека есть слепое пятно — это область на сетчатке, нечувствительная к свету. В этом месте нет световых рецепторов из-за особенностей строения нашего органа зрения. Но мы этого не замечаем, потому что мозг нас обманывает.

Как это проявляется

Когда мы смотрим обоими глазами, слепые пятна незаметны. То же самое, если закрыть один глаз. В этом случае мозг «подгружает» изображение, которые он берет с другого глаза.

Но обнаружить слепое пятно все-таки можно. Используйте эту картинку:

Особенности зрения: Выявление слепых пятен

Закройте правый глаз и посмотрите левым глазом на правый крестик, обведенный кружком.

Не моргая, отдаляйте или приближайте лицо к монитору.

Боковым зрением следите за левым крестиком, не переводя на него взгляд.

В определенный момент левый крестик исчезнет.

4. Разное восприятие цвета

Что это такое

Центральное и периферическое зрение воспринимают цвета по-разному. Все дело в том, что в глазу есть два типа светочувствительных элементов — колбочки (они лучше различают цвета) и палочки (у них выше светочувствительность). Место максимального скопления колбочек — центр глаза. Палочек больше на периферии.

Отсюда возникает особенность нашего зрения. Периферическое зрение позволяет видеть в полутьме и тьме. Оно лучше улавливает яркие, контрастные цвета, например черный или красный. Но другие оттенки воспринимает хуже.

Как это проявляется

Несмотря на разницу центрального и периферического зрения, видим мы целостную картинку. Итоговое изображение рождает мозг, который додумывает, конструирует его из уже имеющихся данных. И не факт, что он не ошибается и не искажает реальность.

5. Особое восприятие

Что это такое

Это психологическая теория, согласно которой мы воспринимаем окружающую среду и события в ней с точки зрения их способности действовать. И это создает интересные зрительные иллюзии.

Как это проявляется

Теннисисты ощущают, что мячик движется медленнее, если они успешно его отбивают. Если человеку нужно поймать мяч, он будет казаться ему больше. Горы выглядят круче, если вы собираетесь подняться наверх с тяжелым рюкзаком.

На зрительное восприятие влияет скорость движения, форма, размер предметов, а также действия: удар, перехватывание, метание и так далее. Все это помогает выживать. И если вы хотите увидеть, как выглядит предмет в реальности, используйте фотокамеру.

6. Перевернутое зрение

Что это такое

На самом деле изображение попадает на сетчатку глаза в перевернутом виде. Роговица и хрусталик — это собирательные линзы, которые, по законам физики, переворачивают предметы вверх ногами. Информация попадает в мозг, а он его обрабатывает и адаптирует — чтобы мы видели мир таким, какой он есть.

Как это проявляется

Есть простой, но показательный способ. Надавите пальцем на внешний край нижнего века правого глаза. В левом верхнем углу вы увидите пятно. Это настоящее, перевернутое изображение вашего пальца — как его воспринимает глаз.

Мозг способен адаптировать наше зрение. В 1896 году доктор Калифорнийского университета Джордж Стрэттон создал инвертоскоп, который переворачивал изображение окружающего мира. Тот, кто носил этот прибор, видел предметы такими, какими они попадают на сетчатку глаза.

Стрэттон выяснил, что если носить инвертоскоп на протяжении нескольких дней, зрительная система приспосабливается к перевернутому миру, дезориентация уменьшается. Таким образом можно тренировать пространственных способностей человека пространственные способности.