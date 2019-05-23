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Литовские таможенники пресекли попытку провезти из Беларуси систему запуска ракет

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  • 23.05.2019, 15:53
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Иллюстрационное фото

Элементы ракетной системы пытались ввезти в Литву из Беларуси на двух грузовиках.

Сотрудники литовской таможни в минувший понедельник предотвратили ввоз в страну из Беларуси системы запуска ракет, сообщила interfax.by в четверг Криминальная служба таможни.

По данным службы, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.

После осмотра груза инспекцией стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь в связи с запретами и ограничениями на ввоз военного оборудования.

Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас сказал агентству BNS, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.

В Беларуси эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске.


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