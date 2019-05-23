Саудовская Аравия передумала инвестировать в крупнейший в РФ СПГ-проект 2 23.05.2019, 15:54

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Вместо вложений в «Арктик-СПГ-2» Saudi Aramco купила 25% в американском заводе по сжижению газа Sempra LNG.

Длившиеся полтора года переговоры о привлечении саудовских инвестиции в российскую СПГ-отрасль закончились ничем.

Государственная нефтегазовая компания королевства Saudi Aramco не будет покупать долю в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ-2», сообщили «Ведомостям» четыре источника, близких к обеим сторонам сорвавшейся сделки.

Saudi Aramco, от которой ждали вложений на сумму около 5 млрд долларов, не устроили условия, которые выдвинул «Новатэк». Кроме того, саудитов беспокоили потенциальные риски санкций в отношении СПГ-завода, который должен стать крупнейшим по мощности в России (20 млн тонн в год).

На фоне нефтяного сотрудничества Москвы и Эр-Рияда с заключением первого за 20 соглашения о совместном ограничении добычи, многие ожидали, что Саудовская Аравия будет активнее инвестировать в российские проекты, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

«Но по какой-то причине этого не происходит», - констатирует он.

Вместо российского СПГ-завода Саудовская Аравия предпочла американский. 22 мая Saudi Aramco сообщила, что договорилась с американской Sempra LNG об условиях 20-летнего контракта на покупку 5 млн т СПГ в год с первой фазы проекта Port Arthur LNG и покупке 25%-ной доли в нем.

«Новатэк» же нашел инвесторов в Китае. 25 апреля компания сообщила о подписании соглашений об условиях вхождения в «Арктик СПГ - 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC. Обе компании получат по 10% «Арктик СПГ - 2». Такую же долю еще в 2018 году приобрела французская Total.