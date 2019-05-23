Глава Нацбанка Польши: Многие страны в зоне евро восхищаются результатами работы польской экономики 23.05.2019, 16:21

Адам Гляпиньский

Фото: PAP

Адам Гляпиньский выступил против перехода Польши на евро.

Председатель Национального банка Польши профессор Адам Гляпиньский заявил, что до тех пор, пока он будет возглавлять НБП, Польша не перейдет на евро: «Это нельзя обосновать ни политическими, ни экономическими соображениями. И вместо укрепления позиций Польши привело бы к их ослаблению. Сейчас многие страны в зоне евро восхищаются результатами работы нашей экономики. А также завидуют тому, что у нас, в отличие от них, есть большее поле для маневров в макроэкономической политике», передает «Радио Польша».

Профессор Адам Гляпиньский подчеркнул, что отказ от возможности проведения независимой денежно-кредитной политики нанес бы ущерб экономике Польши.

Глава НБП не согласился с аргументом некоторых сторонников евро о том, что стоит взять на себя экономические издержки, связанные с принятием этой валюты, чтобы укрепить безопасность Польши и улучшить ее международные позиции.

Глава НБП добавил, что введение евро невыгодно не только для более бедных стран на юге Европы, но и для богатых экономик. Он также подчеркнул, что принятие евро невозможно без изменения конституции РП.