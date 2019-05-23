Глава Нацбанка Польши: Многие страны в зоне евро восхищаются результатами работы польской экономики
- 23.05.2019, 16:21
Адам Гляпиньский выступил против перехода Польши на евро.
Председатель Национального банка Польши профессор Адам Гляпиньский заявил, что до тех пор, пока он будет возглавлять НБП, Польша не перейдет на евро: «Это нельзя обосновать ни политическими, ни экономическими соображениями. И вместо укрепления позиций Польши привело бы к их ослаблению. Сейчас многие страны в зоне евро восхищаются результатами работы нашей экономики. А также завидуют тому, что у нас, в отличие от них, есть большее поле для маневров в макроэкономической политике», передает «Радио Польша».
Профессор Адам Гляпиньский подчеркнул, что отказ от возможности проведения независимой денежно-кредитной политики нанес бы ущерб экономике Польши.
Глава НБП не согласился с аргументом некоторых сторонников евро о том, что стоит взять на себя экономические издержки, связанные с принятием этой валюты, чтобы укрепить безопасность Польши и улучшить ее международные позиции.
Глава НБП добавил, что введение евро невыгодно не только для более бедных стран на юге Европы, но и для богатых экономик. Он также подчеркнул, что принятие евро невозможно без изменения конституции РП.