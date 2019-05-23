Как дела у белорусских тренеров за рубежом? 23.05.2019, 16:36

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

У Хацкевича истекает контракт с киевским «Динамо», будущее Гончаренко в ЦСКА под вопросом.

Виктор ГОНЧАРЕНКО (ЦСКА, Россия)

В сезоне-2018/19: 37 матчей, 16 побед (43,2%).

Соглашение 41-летнего белорусского тренера с московским клубом действует еще один год. Однако, как сообщает "Спорт день за днем", положение Гончаренко в ЦСКА неустойчивое. Президент армейцев Евгений Гинер близок к подписанию контракта с Курбаном Бердыевым, который, в свою очередь, совершенно точно покинет "Рубин" в конце сезона. Босс ЦСКА не уверен, что незамедлительное возвращение в Лигу чемпионов возможно при Гончаренко, а Бердыева находит подходящей персоной для выполнения этой задачи, пишет pressball.by.

Действительно, ЦСКА не квалифицировался в следующую Лигу чемпионов, но сыграет в Лиге Европы. С точки зрения итоговой позиции в таблице этот сезон станет для армейцев худшим за последние десять лет. Неудачно команда Гончаренко выступила и в Лиге чемпионов, завершив борьбу на групповой стадии. Провалилась в Кубке России, выбыв в 1/16 финала. Единственный трофей — Суперкубок — завоеван в первом официальном матче сезона. Однако! Достаточно вспомнить предстартовые ожидания российских специалистов, прогнозировавших обновленному ЦСКА место в середине таблицы. Мол, с таким-то составом, при таких-то конкурентах… Команда в самом деле плохо стартовала, но на новогодние каникулы ушла в статусе претендента на золотые медали. Выбыла из Лиги чемпионов, но дважды оставила в дураках мадридский "Реал". Неоднозначный сезон заслуживает различных оценок, а Гончаренко, пожалуй, еще один сезон в ЦСКА. Ну и — любопытный факт: дважды за три года чемпионом России стала команда, финишировавшая до этого на пятом месте.

Александр ХАЦКЕВИЧ (Динамо Киев, Украина)

В сезоне-2018/19: 47 матчей, 27 побед (57,4%).

Вопрос о будущем 45-летнего белоруса в киевском клубе остается открытым. Контракт Хацкевича с "Динамо" заканчивается в июне, и клубный президент Игорь Сурскис не скрывает, что "думает над приглашением нового тренера", однако "ни с кем еще не разговаривал". Возможными сменщиками Александра Николаевича украинские СМИ называют Юрия Калитвинцева, Олега Лужного и Алексея Михайличенко. Сам же Хацкевич, по сообщению "Спорт-Экспресса", может занять место Бердыева в "Рубине". Вице-президент "Динамо" Евгений Красников заявил, что "вопрос с главным тренером будет решен после окончания сезона".

"Я бы не трогал Хацкевича. Пусть работает. Он целый год занимался с молодежью, и что теперь?" — задается вопросом Йожеф Сабо, пять раз возглавлявший "Динамо". В нынешнем сезоне киевская команда вновь вынуждена довольствоваться следующей за донецким "Шахтером" позицией, хотя победа над горняками на старте сезона в матче за Суперкубок внушала оптимизм. За два сезона, что Хацкевич у руля "Динамо", принципиальные соперники сыграли между собой 12 матчей во всех турнирах, 4 из которых выиграло "Динамо", 4 — "Шахтер" и 4 встречи закончились вничью. В последней категории и свежий четвертьфинал Кубка, который закончился победой горняков только в серии пенальти, и вчерашний матч чемпионата. Дважды "Динамо" при Хацкевиче не пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов, однако относительно удачно выступало в Лиге Европы, оба раза добравшись до 1/8 финала. В чемпионате Украины осталось провести два матча: со "Львовом" (26.05, начало — 17.00) и "Александрией" (30.05, 19.30).

Алексей ШПИЛЕВСКИЙ (Кайрат, Казахстан)

В сезоне-2019: 15 матчей, 7 побед (46,7%).

Поражением от "Астаны" в мартовском матче за Суперкубок Казахстана 31-летний белорусский тренер и его команда официально открыли сезон. В апреле "Кайрат" уступил "Жетысу" и "Астане" уже в рамках чемпионата, поставив под сомнения золотомедальные цели, в мае — "Тоболу", вылетев из Кубка страны на стадии четвертьфинала. Собственно, уже весной команда Шпилевского лишила себя возможности завоевать в 2019 году хотя бы один трофей. Или 9-очковое отставание от лидера чемпионата "Астаны" не критично? При том, что "Кайрат" занимает пятую позицию…

"Что бы ни случилось, мы точно понимаем, куда идем. И что Шпилевский должен у нас отработать три года", — поддерживает белорусского специалиста босс клуба Кайрат Боранбаев. Пресса, однако, оказывает серьезное давление. "Шпили-вили" и еще три отбыли", "18+. "Кайрат" унизили в Алматы и вышвырнули из Кубка Казахстана", "Кайрат" стал игрушкой в руках ребенка"… Журналисты изощряются в придумывании заголовков, характеризуя неудачи местного топ-клуба. Не в восторге от нового тренера и болельщики "народной команды".

Олег ДУЛУБ (Атырау, Казахстан)

В сезоне-2019: 5 матчей, 2 победы (40%).

Такова спортивная жизнь: Казахстан является главным направлением миграции белорусских футбольных кадров. Едут в страну степей не только футболисты, но и тренеры. В начале мая белорусское представительство в Казахстане пополнил 53-летний Олег Дулуб, подписавший контракт с "Атырау". Клубом, стоит признать, не топовым. В прошлом сезоне "зелено-белые" едва избежали понижения в классе, на один балл опередив "зону вылета". В этом — очень плохо стартовали. К концу апреля "Атырау" оказался на уровне плинтуса, ниже — "Актобе" с отрицательным очковым балансом. Белорусский тренер будет настраивать гармонь после россиянина Виктора Кумыкова.

Спустя три недели работы оценивающий вывод один: получается у Дулуба неплохо. "Атырау" пробился в полуфинал Кубка Казахстана, где в первом поединке добыл результативную гостевую ничью. Хорошая заявка на выход в решающую стадию! В чемпионате "зелено-белые" провели три матча: победили "Кайрат", сыграли вничью с "Ордабасы" и уступили "Тоболу". "Нисколько не сомневаюсь, что Дулуб — один из сильнейших тренеров не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. От того, что этот специалист приехал в "Атырау", выиграл не только клуб, но и вся КПЛ. Вот увидите, уже в следующем сезоне "нефтяники" будут претендовать на самые высокие места в чемпионате", — слова известного футбольного агента Дмитрия Селюка.

Александр СЕДНЕВ (Актобе, Казахстан)

В сезоне-2019: 12 матчей, 2 победы (16,7%).

У 45-летнего тренера "Актобе" миссия из категории невыполнимых. Судите сами: из-за долгов, которые тянутся еще с 2014-го, "горожане" начали сезон с приличным минусом в 12 баллов. С действующим запретом на регистрацию новых игроков. Как в таких условиях Седневу сохранить "Актобе" в элитном дивизионе? За 11 матчей команда лишь сократила "минус" с 12 до 5 очков. До "Атырау", "Иртыша" и "Тараза" 14 очков…

Из Кубка "красно-белые" вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти "Иртышу". Головной боли белорусскому тренеру добавляют кадровые проблемы. "Дыры" в составе Седнев вынужден латать молодежью и даже юниорами. В частности, в недавнем матче с "Жетысу" (1:1) на поле появился 17-летний хавбек Ажимов. Несмотря на относительно слабые результаты, болельщики поддерживают Седнева. Тот, в свою очередь, хвалит команду и отмечает, что "для многих игроков является авансом выступление на таком уровне" и что "надо учиться, в том числе у соперников".

Леонид КУЧУК (Рух Винники, Украина, Д2)

В сезоне-2018/19: 10 матчей, 4 победы (40%).

О том, что 59-летний белорусский специалист возглавит перволиговый "Рух", было известно в декабре 2018-го. Однако официально стороны ударили по рукам только первого февраля нынешнего года. Кучук получил задачу вывести в премьер-лигу клуб, который после 17 туров занимал 13-е место из 15 команд в украинском Д2. Для подготовки команды к заключительной части сезона у Кучука была пара месяцев — февраль и март. За это время "Рух" провел несколько сборов и укрепил состав новобранцами.

Начал Кучук с домашней победы над "Балканами" и продолжил пятиматчевой беспроигрышной серией. Поражение "Металлисту" в начале мая — единственное фиаско "Руха" в 2019 году. Далее — пара викторий и ничья, ставшая пятой после новогодней паузы. За два тура до финиша "Рух" занимает 11-е место, не имея шансов на повышение в классе. Как, впрочем, и на понижение. Несмотря на то что главная задача не выполнена, работой Кучука в Винниках удовлетворены. И, кажется, руководство рассчитывает на белорусского тренера в новом сезоне. "Нам удалось перестроить игру команды. Ранее она была похожа на развлечение, а сейчас — на футбол", — слова Кучука.