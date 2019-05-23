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Выборы в Раду: «Голос» Вакарчука назвал критерии для своих кандидатов

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  • 23.05.2019, 16:43
Святослав Вакарчук
Фото: УНИАН

Партия обнародовала критерии, в соответствии с которыми будет формироваться ее список для участия в выборах.

Информация опубликована на Telegram-канале партии.

7 июня съезд партии «Голос» утвердит персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения.

Лидер партии Святослав Вакарчук предложит съезду не включать в список действующих депутатов Верховной Рады. Те из них, кого избиратели знают как эффективных и порядочных, «Голос» поддержит на округах.

В числе требований к кандидатам в народные депутаты от партии «Голос»: независимость от олигархов, соответствие требованиям антикоррупционного законодательства и закона об очистке власти, отсутствие гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре, наличие достижений в своей сфере деятельности и видение, как воплотить изменения в масштабах страны.

23 мая в «Голосе» рассказали, где ищут деньги на выборы - сейчас ведут переговоры с малым и средним бизнесом о донорстве, а пока все организационные расходы взял на себя сам Вакарчук.


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