Белорусы добиваются разрешения получать водительские права с 17 лет 8 23.05.2019, 16:54

В интернете собирают подписи.

Составители петиции, недавно появившейся в сети, считают, что водительские права категории В должны быть доступны для несовершеннолетних — а именно учащихся в ССУЗах, пишет onliner.by.

«Многие учащиеся средних специальных учебных заведений должны ездить в другие населенные пункты для получения образования, — считают подписавшиеся. — Ездить на общественном транспорте не всегда удобно и доступно. Можно опоздать либо ждать нужный маршрут больше часа, кроме того, передвижение в общественном транспорте с сумками также доставляет неудобство пассажирам». По этим причинам предлагают снизить возрастную планку получения в/у.

Авторы петиции предлагают ввести подкатегорию водительской категории В, дающую право на управление транcпортным средством учащимся ССУЗов: «Просим выдавать права тем, кому есть 17 лет, но с ограничениями. Во-первых, это ограничение по мощности автомобиля (до 125 л. с.). Во-вторых, допустимость управления легковым автомобилем только в населенном пункте по месту прописки и в городе, куда несовершеннолетний водитель должен ездить на учебу».

Имеет ли смысл снизить возрастной порог для тех, кто может управлять автомобилем?