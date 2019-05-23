В Испании количество домашних животных превысило число детей до 15 лет 23.05.2019, 16:56

За последние пять лет количество зарегистрированных собак, кошек и кроликов в Испании выросло на 40%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Local.

Согласно данным Испанской сети по идентификации домашних животных, в прошлом году в Испании было зарегистрировано 13 млн домашних животных, и их количество продолжает расти. Из них 93% составляют собаки, 6% - коты, остальные - в основном кролики.

Эти данные свидетельствуют, что за последние 5 лет количество зарегистрированных домашних любимцев выросло на 40%. А это значит, что в Испании сейчас живет больше домашних животных, чем детей в возрасте до 15 лет.

Количество домашних любимцев может быть даже выше, поскольку не каждый официально регистрирует домашних животных, как того требует испанское законодательство.

Объяснение этого феномена может крыться в том, что большое количество населения Испании живет в одиночестве. Согласно недавнему исследованию, проведенному Национальным статистическим институтом (INE), более двух миллионов человек старше 65 лет живут в одиночестве. Люди, которые живут одни, склонны заводить домашних животных.

Пример региона Астурия также указывает на другую причину, по которой количество домашних животных опережает количество детей.

По данным El Comercio, количество собак в течение последнего десятилетия неуклонно росло – на 10 тысяч ежегодно. В то же время процент детей и подростков сократился, и с 2017 года количество собак официально превысило численность молодых людей, проживающих в Астурии.