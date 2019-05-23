«Направим обращение в ОБСЕ и ООН» 23.05.2019, 17:02

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитники собирают сведения о давлении на ромов.

После гибели лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича в Могилеве силовики провели масштабные задержания ромов в могилевских районах Чапаевка и Гребенево, передает «Белсат».

Некоторые задержанные жаловались на избиения и оскорбления со стороны милиции. Версию о причастности ромов к смерти Потаповича вскоре опровергли, однако приносить извинения за беспричинное насилие министр Шуневич отказался.

Белорусские правозащитники намерены собрать все факты репрессий через анонимное анкетирование потерпевших, проанализировать их и направить соответствующие обращения в международные структуры.

Об этом рассказала представительница инициативы Romaintegration Наталья Кутузова. По ее словам, правозащитники Белорусского Хельсинкского комитета совместно с руководством Белорусской цыганской диаспоры планируют выехать в Могилев, чтобы пообщаться с жителями Чапаевка и Гребеново.

«Пока что мы опирались только на эмоции и свидетельства в СМИ, но стоит поехать на место, провести собрание в камерной обстановке, чтобы разговорить людей. Ожидается, что правозащитники выедут туда завтра. А потом на базе собранной информации мы сможем подготовить обращения как в Генпрокуратуру, так и в международные структуры – ОБСЕ и Спецдокладчику ООН по правам меньшинств», – пояснила Наталья.

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах «палаты представителей», министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что «нет причины просить прощения у цыган» за действия милиции, он рассматривает их как обоснованные. «Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных доказательств», – заявил Шуневич.

«Ничего удивительного в том, что министр так считает, нет. Речь идет не просто о предвзятом отношении к ромам – в МВД существует должностная инструкция, которая предусматривает этническое профилирование», – утверждает эксперт.

Известно, что ранее глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генпрокуратуру просьбу провести проверку законности задержаний ромов в Могилеве, внимательно рассмотреть случаи применения физической силы, а также условия содержания в изоляторе. По мнению Беляцкого, давление осуществлялось именно по национальному признаку после того, как в сети появилось сообщение о возможной причастности ромов к гибели лейтенанта Потаповича.

Как рассказали сами жертвы милицейского рейда в Чапаевке, поздно вечером 16 мая ОМОН ворвался в несколько домов, всех положили на пол (в том числе женщин и пожилых людей), мужчин избивали прикладами автоматов. Всего за несколько часов задержали десятки ромов, некоторым инкриминировали «мелкое хулиганство». Позже задержанных отпустили. 21 мая в Гребенево умерла 67-летняя женщина, болевшая онкологией. Родственники настаивают: она не смогла пережить стресса от рейда ОМОНа.

Известно, что правоохранительные органы заинтересовались не только могилевскими ромами, но и представителями этого национального меньшинства по всей стране. При этом, как отмечает вице-председатель Белорусской цыганской диаспоры Артур Гомонов, сведений конкретно о физическом насилии в других регионах пока нет.

«В целом по республике милиция относилась корректно: заходили, спрашивали, были ли какие-то неправомерные действия в самом Могилеве. Это было просто опрос, я не слышал, чтобы в Минске был кто-то из цыган задержан», – сказал Гомонов.

Вместе с тем глава ромской общественной организации «Романа Дром» из Гомеля Ольга Нечаева сообщила правозащитникам «Весны», что ее вместе с мужем Николаем Ануфриевым задерживала милиция. Пара обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на неправомерные действия работников Центрального РОВД Гомеля. На следующий день после смерти лейтенанта в Могилеве к ним в квартиру вошли трое милиционеров и, не представившись, стали осматривать все комнаты в квартире, не сообщив ни причину визита, ни в чем их подозревают.

«Потребовали у меня паспорт, я отказалась давать им в руки, они заломили мне руки и отобрали его, допрашивали мою несовершеннолетнюю дочь без моего согласия, оказывали на меня психологическое давление, угрожали разобраться с моей семьей, делали фотографии без моего разрешения, забрали в РОВД и держали там 5 часов, отобрали телефон, уже 5 дней не отдают, заставляли сдать отпечатки пальцев», – перечисляет женщина список всех нарушений ее прав со стороны силовиков.

Напомним, после смерти 16 мая лейтенанта ГАИ в Могилеве милиция устроила зачистку ромских семей в поселке Чапаевка. По словам местным, ОМОНовцы ворвались в несколько домов, применяли физическую силу и задержали десятки мужчин.

Цыгане оказались под ударом, так как сначала предполагалось, что к смерти Потаповича могут быть причастны ромы. Известно, что перед исчезновением с номера милиционера его коллегам пришло сообщение в Вайбере: «Срочно. Черная «Волга». Три цыгана. Регистрационный знак российский».

20 мая представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел провели брифинг, на котором заявили, что основная версия причины смерти милиционера Евгения Потаповича – суицид.

Информация о похищении 22-летнего инспектора ГАИ Евгения Потаповича неизвестными людьми на черной «Волге» официально не подтвердилась, отметили в СК.