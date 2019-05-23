Как санкции ударили по портам России в Черном море 4 23.05.2019, 17:12

1,966

Убытки РФ впечатляют.

Черноморские порты России и оккупированного Крыма в прошлом году понесли многомиллионные убытки из-за санкций, введенных Украиной и странами Запада.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Так, если в период с 2015 по 2017 годы "Администрация морских портов Черного моря" получала от 32-х до 153-х миллионов рублей прибыли, то в 2018 году компания впервые получила убыток, который превысил 760 млн рублей.

“Анализ имеющейся в распоряжении МТОТ информации свидетельствует о том, что в 2018 году доходы “Администрации морских портов Черного моря» составляют лишь 359,6 млн рублей, однако расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало прибыльным, а его убытки в 2018 году составили более чем 760 млн рублей”, - говорится в сообщении.

“Такие негативные экономические последствия являются результатом санкционной политики международных партнеров и Украины”, - сказано в сообщении.