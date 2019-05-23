Обещали $700, перевели $80: белорусов вербуют собирать камни с российских полей 6 23.05.2019, 17:18

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Людям предлагают собирать камни на полях в Ленинградской области.

В Полоцке и Новополоцке белорусов приглашают на работу в Россию. Объявления с вакансиями висят на остановках и на столбах, а также распространяются через соцсети. Людям предлагают собирать камни на полях в Ленинградской области. Тем, кто согласится, обещают аванс, спецодежду и питание, передает euroradio.fm.

Звоним по номеру на объявлении.

“Колькі гадоў, вы адзін? — интересуется собеседник. — Могу предложить лучший вариант недалеко от Твери. Там мясокомбинат, производство колбасы. На полях 1000 рублей [российских. — Прим.] смена, а на комбинате — 1200. В Твери условия проживания немного лучше. Смотрите сами, места пока и там, и там есть.

Работа с 8 утра до 20:00 с перерывом на обед, 6 дней в неделю. В воскресенье также можете выходить, по желанию. Если вахту доработаете, то около 38 тысяч можно заработать [около $590. — Прим.]. Кто вахту отрабатывает добросовестно, с тех деньги за дорогу не высчитываем”.

— А почему можно не доработать?

— Не дорабатывают, так как некоторые начинают пить. Из-за алкоголя не выходят на работу.

В беседе выясняем, что на работу в Россию устраивает кадровое агентство. Услуга стоит "рекруту" 30 рублей, а фирма имеет лицензию, уверяет собеседник.

“Заселили в общежитие. Это был ужас!”

На первый взгляд, условия не самые худшие. Заработать такие же деньги, оставшись в Полоцке, непросто. Но всё ли, что обещает российский работодатель, правда?

Еврорадио нашло жителя Витебской области Александра, который соблазнился на работу в России по подобному объявлению. Парень выдержал в Падмосковье 45 дней.

“В Подмосковье жили и работали, — рассказывает Александр. — Заработок обещали 45 тысяч российских [почти $700. — Прим.] за вахту. После приезда нас заселили в общежитие. Это был ужас! Вокруг плесень, щели и так далее. На унитазы даже невозможно присесть, они разломаны и все чёрные. Кухня постоянно текла.

Несколько попыток было выйти на работу, но всё неудачно, так как меня отправляли обратно в общежитие на основании того, что и так много рабочих. Это продолжалось две недели.

Наконец мы вышли на работу. Прошла вахта, нам сбросили на карточки по 5 тысяч российских [почти $80. — Прим.] и сказали, что остальное отдадут по приезде на другую вахту. Должны были 15 тысяч отправить через неделю после отъезда, но я их так и не дождался".

Александр добавляет, что ни он, ни его знакомые второй раз работать не поехали. Надежды получить заработанные деньги у парня нет. А об условиях работы он рассказывает так:

"С работниками хорошо все было, а вот прорабы постоянно искали, за что бы наложить штраф. Например, не надел перчатки или жилет — так штраф 500 российских [почти $8. — Прим.]”.