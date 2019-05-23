ЕС: Репрессивные законы в Беларуси так и не были изменены 11 23.05.2019, 18:46

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За прошлый год ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась.

Белорусские власти продолжили задерживать и штрафовать активистов, журналистов и правозащитников, прекратили обсуждать избирательную реформу, исполняли и выносили новые смертные приговоры. Об этом говорится в докладе ЕС о правах человека и демократии в мире в разделе, посвященном Беларуси.

ЕС отмечает, что самые репрессивные законы, которые ограничивают права человека в Беларуси, так и не были изменены.

— Деятельность незарегистрированных организаций была декриминализирована, но за нее ввели штрафы в КоАП. Процесс регистрации остается чрезвычайно сложным.

Ограничение на свободу ассоциаций в Беларуси Евросоюз считает осложненным доступом к зарубежному финансированию.

В стране так и не появился институт уполномоченного по правам человека, а власти не предприняли значимых шагов по имплементации принятого ими в 2016 году плана действий по правам человека.

— В 2018 году все еще применялась смертная казнь: были вынесены два новых приговора, а четыре старых — приведены в исполнение.

Местные выборы февраля 2018 года не соответствовали ключевым международным стандартам честности, инклюзивности и прозрачности, считают авторы доклада.

— Работа экспертной группы по изучению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, учрежденная под эгидой Лукашенко, была приостановлена, и Избирательный кодекс не менялся.

ЕС напоминает о случаях задержаний и штрафов оппозиционным активистам, правозащитникам и журналистам. Отдельно упоминается в докладе «дело БЕЛТА» и «дело профсоюзов», оба вызвали осуждение международного сообщества.