Зеленский анонсировал запуск проекта «Лифт»: для чего он нужен 12 23.05.2019, 19:17

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ФОТО: REUTERS

Новый президент Украины ратует за «государство в смартфоне».

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда анонсировали запуск онлайн проекта «Лифт», где любой желающий сможет презентовать свои идеи по диджитализации государства. Об этом Владимир Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили на форуме интернет-деятелей «iForum» в Киеве, пишет inforesist.org.

Обращаясь к присутствующим глава государства заявил, что его команда намерена сделать «страну и правительство в смартфоне».

По словам гаранта Конституции, по пути на работу можно будет контролировать, какие законопроекты подаются и как их дополнить, отслеживать информацию о подающихся петициях, а также следить за тем, «какие чуваки избираются».

«Я с этим никогда сам не справлюсь, но это можем сделать мы. И если у кого-то есть идеи и предложения – обращайтесь к Мише Федорову», – сказал он.

В свою очередь советник президента Михаил Федоров заявил, что благодаря проекту «Лифт» любой гражданин сможет попасть в команду и заняться реализацией реального проекта. Для этого, говорит Федеров, желающему необходимо будет оставить свое резюме на сайте проекта, а также рассказать о своей IT-идее. Впоследствии отдельная структура будет анализировать поступившую информацию, после чего одобренные проекты будут внедряться в ключевые департаменты.

Запуск проекта «Лифт» состоится уже в понедельник, 27 мая.