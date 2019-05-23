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Минск передал Москве агреман на назначение посла России

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  • 23.05.2019, 19:10
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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
ФОТО: RIA.RU

В ближайшее время Дмитрий Мезенцев прибудет в Беларусь.

Минск выполнил все необходимые формальности для назначения посла России в стране, включая передачу агремана. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА.

Он отметил, что проведет встречу с новым послом Дмитрием Мезенцевым, как только он приедет в Беларусь. На встрече Мезенцев должен будет вручить копию верительных грамот, уточнил глава МИДа.


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