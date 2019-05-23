Минск передал Москве агреман на назначение посла России 9 23.05.2019, 19:10

1,057

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ

ФОТО: RIA.RU

В ближайшее время Дмитрий Мезенцев прибудет в Беларусь.

Минск выполнил все необходимые формальности для назначения посла России в стране, включая передачу агремана. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА.

Он отметил, что проведет встречу с новым послом Дмитрием Мезенцевым, как только он приедет в Беларусь. На встрече Мезенцев должен будет вручить копию верительных грамот, уточнил глава МИДа.