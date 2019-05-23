Торговая война разгорается с новой силой Иван Компан

23.05.2019, 20:06

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Трамп решил нанести удар по китайским амбициям в сфере высоких технологий.

Сколько бы ни говорил Дональд Трамп и сотоварищи о продуктивных переговорах с Китаем, нежной дружбе с товарищем Си и большом торговым соглашением с Поднебесной, реальная ситуация выглядит не очень привлекательно, и все больше крупных инвесторов начинают рассматривать пессимистический сценарий развития событий в качестве базового.

Goldman Sachs считает, что ситуация патовая, Nomura предсказывает полномасштабную торговую войну, а по информации Bloomberg, один видный инвестор и вовсе предрекает, что торговая война продлится до 2035 года. В любом случае, быстрого разрешение проблемы, за исключением, может быть, Трампа и лояльного ему окружения не видит никто. Китай находится в процессе становления, как супердержава, с этим невозможно не считаться и, естественно, такая масштабная трансформация имеет свои последствия.

Китайцы, похоже, готовы к борьбе за мировое первенство и внесение Huawei Technologies в разные черные списки, ограничивающие доступ компании к передовым технологиям, не заставит Китай дрогнуть. «Международная обстановка становится всё сложнее, и Китай должен подготовиться к непростым временам», — завил Си Цзиньпин, призывая свой народ не сдаваться перед лицом надвигающихся проблем и почаще вспоминать о «недавнем героическом прошлом и победах, одержанных китайским народом под предводительством компартии».

А трудные времена на носу, так как за Huawei в черный список может попасть китайская компания Hikvision, крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения, с капитализацией $ 37 миллиардов. Компания будет ограничена в возможности приобретать американские технологии и компоненты. Конечно же, и Huawei, и Hikvision заявили, что это вовсе не проблема, и они запросто смогут наладить поставки и без участия США, но, скорее всего, это лишь хорошая мина при плохой игре.

Так что, в целом, ситуация в глобальной торговле становится все грустнее и хотя обе стороны, Китай и США, уже не раз публично заявили, что они готовы к дальнейшим переговорам, никаких новых встреч между сторонами пока назначено не было. Всё, что мы пока видим, это удары, которыми обмениваются стороны.

В текущей ситуации, полной неопределенности, некоторые сведущие люди начинают высказывать опасения, что Трамп решил не ограничиваться подписанием нового договора, а ввязаться в более масштабную войну, целью которой является «удар по китайским амбициям в сфере высоких технологий». Чем всё закончится неизвестно. Наверняка, больше ясности наступит через месяц, когда придет срок вводить новые тарифы на $ 300 миллиардов китайского импорта. Посмотрим, поможет ли предотвратить введение новых тарифов встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20, в Японии, 28−29 июня.

А пока «паны сваряться» у рынков «трещат чубы». В среду все основные индексы закончили день падением, а за несколько часов до открытия, в четверг, фьючерсы на S&P 500, Dow и Nasdaq тоже светились красным, в диапазоне от -1.08% до -1.45%.

Хорошего всем дня и удачных инвестиций!

Иван Компан, «Новое время»