Российский рубль покатился вниз вслед за обвалом нефти 23.05.2019, 20:27

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Нефтяной рынок упал на фоне конфликта КНР и США.

Российский рубль возобновил падение на Московской бирже в четверг на фоне резкого снижения цен на нефть.

После того, как нефтяные фьючерсы обвалились на 6% за сутки, до минимальных с конца марта отметок курс доллара обновил недельный максимум на отметке 64,9275 рубля, пишет finanz.ru.

В моменте рубль терял 51 копейку к доллару и столько же к евро, курс которого достиг 72,33 рубля.

Сырьевые рынки, а с ними рубль дрогнули на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, констатирует аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

В начале недели администрация Дональда Трампа объявила о решении отрезать от американских технологий и комплектующих китайский конгломерат Huawei. В ответ Минкоммерции КНР обвинило США в «экономической травле» и исключило возобновление переговоров, пока «ошибки не будут исправлены».

Для рубля, который держал позиции за счет притока иностранного капитала в российский госдолг, это «плохая новость», говорит Бодрова.

«Тефлоновый эффект» начинает постепенно покидать и рубль, и ОФЗ», - констатирует стратег Danske Bank A/S в Хельсинки Владимир Миклашевский.

На торгах в четверг котировки госбумаг начали падать, причем максимальное снижение было зафиксировано в долгосрочных выпусках, которые держат в основном нерезиденты.

15-летние ОФЗ 26225 просели на 0,58%, а 8-летние ОФЗ 26207 - на 0,39%.

«Точка кипения становится всё ближе, и рынки уже перестали ждать конца торговой войны до следующего полугодия», - говорит Миклашевский.

«Перерастание торговой войны в экономическую может обвалить фондовый рынок США на десятки процентов. Тогда инвесторам будет вообще не до ОФЗ. Начнется мощнейшее бегство от риска и все побегут из ЕМ», - предупреждает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев. Внутренние источники стабильности у рубля отсутствуют: Минфин и ЦБ скупают около 60% чистого притока валюты по текущему счету платежного баланса, а остаток уходит из страны в виде оттока капитала, который, по данным ЦБ, ускорился вдвое и достиг 34,7 млрд долларов за январь-апрель.

В таких условиях приток спекулятивных инвестиций в госдолг - единственная соломинка, за которую держится курс, говорит экономист ING Дмитрий Долгин.

В ближайшие месяцы ситуацию для рубля осложнит период выплаты дивидендов. Зарубежные держатели акций, получив выплаты от компаний, будут конвертировать их в валюту - это станет дополнительным факторов в пользу роста доллара и евро, напоминает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.