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Курт Волкер об инаугурации Зеленского: Есть окно возможностей

  • 23.05.2019, 20:51
Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США рассказал Трампу о поездке в Украину.

Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет liga.net.

По словам Волкера, он проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.


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