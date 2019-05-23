Кочанова встретилась с цыганами после отказа Шуневича извиняться 23.05.2019, 21:00

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НАТАЛЬЯ КОЧАНОВА

Глава МВД должен был быть на встрече в Могилеве, но не приехал.

В Могилеве цыгане встретились с чиновниками и главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой, сообщает «Белсат».

Вчера вечером, 22 мая, руководство Могилевского облисполкома пригласило представителей цыганской диаспоры прийти к ним на встречу.

Цыгане собрали подписи под коллективным обращением к представителю Лукашенко по Могилевской области, где описали ситуацию: как к ним вломился ОМОН, как их избивали и забирали на сутки. Но обращение это они еще не отсылали.

Известно, что не все представители цыганской диаспоры из двух деревень пошли на встречу с чиновниками. Все СМИ, которые пытались попасть на встречу, не пустили – в том числе и государственные медиа.

Встреча продолжалась час. Как стало известно от представителей цыганской диаспоры, могилевские чиновники извинились перед цыганами.

На встрече также присутствовал руководитель Могилевского горисполкома Владимир Цумаров, помощник Лукашенко – инспектор по Могилевской области Михаил Русый, руководитель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Как рассказали участники встречи, на столе также стояли таблички пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт и министра внутренних дел Игоря Шуневича – но их не было, и таблички довольно быстро убрали.

На встречу с чиновниками приехали около 40 человек из диаспоры

Напомним, сегодня перед заседанием в «парламенте» журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ.

— Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части как абсолютно обоснованные, отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником доказательств была информация от жертвы, поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было, и мы были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту, на которой было основано решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан.

Игорь Шуневич сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган».

Напомним, после смерти офицера ГАИ под Могилевом в Беларуси началась настоящая охота на цыган, которых считали убийцами Евгения Потаповича. В первые дни были задержаны более 100 представителей цыганской диаспоры.