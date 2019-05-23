The Washington Post сделала подсчет, который волновал всех фанатов «Игры престолов» 23.05.2019, 21:03

Для подсчета журналистка просмотрела каждый эпизод сериала по четыре раза.

The Washington Post закончила свой масштабный иллюстрированный гид по смертям в «Игре престолов». За восемь сезонов в сериале погибли 6887 персонажей, включая восставших мертвецов и животных, пишет журнал «Нож».

Больше всего смертей пришлось на Винтерфелл — 3709 убитых. Замок Старков потеснил Королевскую Гавань и земли за Стеной.

Самым смертоносным оказался Дрогон — он сжег 1426 персонажей. До 8 сезона он соперничал с Серсеей Ланнистер, но после Битвы за Винтерфелл ее место заняла Арья Старк.

Смерть персонажей засчитывалась, только если они были убиты на экране или их гибель подтвердили живые. Все герои расположены в соответствии с уровнем важности: от главных до массовки.

Журналистка и иллюстратор Шелли Тан, которая готовила гид, рассказала, что для подсчета ей было необходимо просмотреть каждый эпизод сериала по четыре раза. Также она призналась, что количество погибших в битве с Королем Ночи может быть неточным, потому что серия слишком темная.

Под главными и второстепенными персонажами есть значки, указывающие на орудие убийства: меч, предметы быта, огонь и т. д.