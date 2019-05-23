Задержание «цыганского барона» в Могилеве: неудобные вопросы властям 23.05.2019, 22:23

1,412

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Внятного ответа пока нет.

В среду, 22 мая, милиция в могилевском микрорайоне Чапаевка задержала 48-летнего цыгана по имени Роман, напоминает mspring.online. Сотрудники МВД подозревают его в распространении наркотиков, а также управлением транспортным средством без права на это.

Само задержание было заснято оперативниками и выложено на официальный Youtube-канал Министерства внутренних дел. В своем пресс-релизе ведомство не стесняется утверждать, что Роман — законченный наркоделец.

В частности, говорится, что сам он нигде официально не работает, при этом у него дорогостоящий дом, а источником дохода является сбыт наркотиков, вымогательство и мошенничество в России, а также легализация «криминальных автомобилей».

МВД утверждает, что в течении дня Роман сбыл несколько доз наркотиков, а во время задержания успел проглотить пакетик с неустановленным веществом. Как предполагает милиция, там тоже были наркотики.

Важный факт, на который нужно обратить внимание — пресс-служба МВД назвала Романа «цыганским бароном».

ЗАЧЕМ МИЛИЦИЯ СХВАТИЛА РОМАНА?

Задержание Романа — это очевидный и скучный шаг. Более того, весьма вероятно, что он будет не единственным, кого милиция задержит по подозрению в уголовном деле. Массовые задержания цыган надо как-то оправдать — или же признать свою неправоту и извиниться.

Извинений от милиции не будет. 23 мая, сам министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что никто перед рома прощения просить не собирается — потому что не за что. Он назвал задержания «следственной необходимостью».

Значит, извиняющаяся милицейская ладошка немедленно превращается в кулак.

Верят ли народные массы в то, что цыгане поголовно продают наркотики?

Пожалуй, да.

Поверят ли народные массы в то, что на наркотический след милиция могла напасть как раз во время незатейливой зачистки?

Пожалуй, да.

То есть что нужно сделать? Правильно, доказать, что массовые задержания — это не только не ужасно, но ещё и полезно! Ведомство использует укоренившийся стереотип в свою пользу и демонстрирует: вот, смотрите, не зря мы их тогда, сволочей, брали.

И, что важно, многие это действительно съедят.

ТАК ЧТО, РОМАН НЕ ВИНОВАТ?

Без понятия. Мы не собираемся утверждать, что кто-то бел и пушист. Вполне вероятно, что сотрудники милиции действительно хорошо выполнили свою работу. И, более того, вполне вероятно, что на след наркосбытчика они действительно напали именно после антицыганской ночи с 16 на 17 мая.

Но есть кое-какие факты, которые нельзя игнорировать.

ПОЧЕМУ РОМАНА НАЗВАЛИ ЦЫГАНСКИМ БАРОНОМ?

И в данном контексте это очень важно. В первую очередь потому, что если бы ОМОН схватил обычного цыганёнка 18 лет, который толкает метадон на улицах Могилева, эффект был бы не так.

А вот цыганский барон — это авторитет и власть. Тут легко можно заняться мыслительной эквилибристикой и прийти к выводу, что раз уж цыганский барон занимается сбытом дури, то обычные рома и подавно.

Проблема только в том, что Роман — не цыганский барон Чапаевки. Более того, насколько мы знаем, в Чапаевке на данный момент нет цыганского барона вообще. Подозреваемый в сбыте наркотиков, по нашим данным, сын барона, который пользуется уважением других, но не более.

Милиция, которая периодически шерстит цыганские районы, отлично знает об этом. Но все же использовала конкретную формулировку в отношении Романа, чтобы максимально возвысить статус своей добычи.

ОТКУДА ПРИШЛА ИНФОРМАЦИЯ О ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯХ?

В пресс-релизе МВД стоит обратить внимание на эти слова неназванного представителя ГУБОПиК по Могилевской области:

«Накануне нам поступили сведения о причастности подозреваемого к систематическому сбыту метадона, других наркотических средств и психотропных веществ».

Первый вопрос: накануне — это когда? Вчера? Позавчера? До смерти Евгения Потаповича? До массовых задержаний? Размытая формулировка позволяет слегка укрыться от обвинений в предвзятом отношении к цыгану.

А ведь если «сведения» о наркосбытчике Романе поступили после того, как цыгане составили обращение к помощнику президента Румасу с жалобой на жесткие действия милиции, то картинка становится забавнее.

Второй вопрос: от кого пришли эти «сведения»? Как правило, под этим словом подразумевают, что кто-то пришел и написал на Романа заявление.

В противном случае, сотрудники МВД не упустили бы возможность указать, что задержание «цыганского наркобарона» — это результат спланированной и грамотной операции. После этого ведь и звездочки на погоны можно получить.

Много ли вы знаете случаев, когда кто-то с улицы приходит и пишет заявление на наркоторговцев? Особенно цыган, которые живут очень закрыто? Или же это кто-то из цыган сдал своего же? Выглядит странно.

Есть ещё вариант, что оперативники узнали о возможной преступной деятельности Романа случайно. Но это вряд ли. И вот почему.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАДЕРЖАЛИ РАНЬШЕ?

Смотрите, какая интересная штука — «сведения о цыганском наркобароне» поступили «накануне». Но в релизе МВД содержится любопытная фраза: «Его основным источником дохода является сбыт наркотиков, легализация криминальных автомобилей, вымогательство и мошенничество, совершаемые в России».

Если с наркотиками все понятно — задержали по горячим следам, то откуда такая хорошая осведомленность про вымогательство и мошенничество в России? Легализацию криминальных автомобилей?

Чтобы утверждать о таком впечатляющем перечне преступлений, нужна активная разработка, которую за день, неделю и даже месяц не проведешь.

Это значит, что либо про Романа просто врут, либо о его возможной деятельности знали задолго до антицыганской ночи.

Логичный вопрос: почему же не взяли тогда раньше? Шифрующихся подростков с закладками в кармане вы находите на раз-два, а значимую фигуру криминального мира, воротящую делами в РФ, не видели в километре от Института МВД?

Кроме того, утверждается, что у задержанного есть дорогостоящее жилье и автомобиль, но при этом он нигде не работал. Учитывая периодические бодрящие рейды милиции по цыганским микрорайонам, сложно поверить, что сотрудники ОВД не заметили особняк с неработающим местным жителем внутри.

Тут возможны только три варианта: либо силовики врут, либо они тупые в край, либо они очень умные и все знали давно.

Последний вариант наиболее реальный.

Почему же тогда не отреагировали раньше? Мысль продолжать не будем, уж слишком она очевидна.

А ЧТО С СУДИМОСТЯМИ РОМАНА?

За стереотипом про цыгана-наркобарыгу легко пропустить один интересный момент. МВД утверждает, что Роман ранее был судим — за угрозы убийством, нанесение тяжких телесных повреждений и порчу имущества. Обратите внимание, что про наркотики тут нет и речи.

Это важно?

И нет, и да. Легко представить, что человек, который уже преступал закон, мог повестись на легкие деньги от продажи наркотиков.

В то же время любопытно, что у него нет судимостей за хранение и сбыт веществ. Решиться зарабатывать кэш от продажи условного метадона Роман мог ведь и раньше.

И если в отношении него уже заводились уголовные дела и были судимости, то милиция, согласно своим же стереотипам, как минимум должна была проверять цыгана на связь с наркотическим бизнесом.

Так что или не проверяла, или не находила.

Ещё странно в пресс-релизе выглядят слова о том, что Роман лично продал несколько доз за день.

Мужчина настолько глуп, что спустя несколько дней после массовых задержаний решился на продажу наркотиков? При этом не просил никого помочь, а лично передавал отраву в руки покупателям? При этом являясь не последним человеком в Чапаевке?

Внятного ответа пока нет.

Причем ни на один из вышеназванных вопросов.