«Транснефть»: Беларусь одобрила план очистки нефтепровода 23.05.2019, 22:29

Чистая нефть может поступить в Польшу 9-10 июня.

Белорусская сторона одобрила предложенный российской "Транснефтью" план очистки нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил 23 мая вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, передает Reuters. По его словам, если реализация плана начнется 24 мая, то чистая российская нефть поступит в Польшу уже 9-10 июня, сообщает "Еврорадио".

"Коллегам [из Беларуси] этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", — сказал топ-менеджер российской компании.