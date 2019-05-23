Лукашенко решил продать «Гомсельмаш» Казахстану 23.05.2019, 22:50

Диктатор предлагал «солидный пакет» акций еще Назарбаеву.

Белорусское предложение Казахстану купить солидный пакет акций «Гомсельмаша» еще актуально. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев по итогам встречи с Лукашенко, передает корреспондент БелТА.

«Александр Григорьевич рассказал мне сейчас, что он еще Нурсултану Абишевичу предлагал приобрести солидный пакет акций "Гомсельмаша", чтобы наладить масштабное производство белорусской сельхозтехники в Казахстане. Думаю, это предложение остается актуальным. Новое руководство Казахстана, может быть, сможет реализовать данный проект», — сказал Ермухамет Ертысбаев.

«Надо продумать какие-то крупные инновационные проекты. Не только в Казахстане, но и вообще в Средней Азии мы нуждаемся в мини-тракторах. Это вопрос нашим инженерам, инновационщикам. У Казахстана есть $70 млрд в нефтяном фонде, в Беларуси — мощный производственно-технический опыт. Перспективы очень большие для сотрудничества. Я очень надеюсь и верю, что этот проект осуществится», — подчеркнул дипломат.