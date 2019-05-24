Трамп разрешил рассекретить любую информацию из доклада Мюллера 24.05.2019, 7:56

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Полномочия делегированы генпрокурору США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию, в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, «сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о происходивших событиях и действиях, которые были предприняты во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям».

Соответствующее заявление Трамп также обнародовал в своем Twitter.

“Today, at the request and recommendation of the Attorney General of the United States, President Donald J. Trump directed the intelligence community to quickly and fully cooperate with the Attorney General’s investigation into surveillance activities.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 мая 2019 г.

Напомним, что 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Белый дом отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера.

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес «прокурорского решения» по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.