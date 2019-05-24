ЧМ-2019: Сборная Финляндии в драматичном матче обыграла шведов и пробилась в полуфинал 24.05.2019, 8:04

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Фото: ИИХФ

Судьба команд решилась в овертайме.

Сборная Финляндии пробилась в полуфинал чемпионата мира-2019. В матче 1/4 финала хоккеисты из страны Суоми в овертайме взяли верх над командой Швеции — 5:4. Форвард "Салавата Юлаева" Сакари Маннинен набрал 4 (1+3) очка, сообщает pressball.by.

Финляндия — Швеция — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Миккола (Песонен, Маннинен, 1.00). 1:1 — Клингберг (Нюландер, Веннберг, 2.38 — бол.). 1:2 — Хорнквист (Экман-Ларссон, Ларссон, 16.57). 1:3 — Петтерссон (Ландескуг, Экман-Ларссон, 20.25). 2:3 — Линдблом (Маннинен, Песонен, 25.04). 3:3 — Хаканпяя (Маннинен, 29.08). 3:4 — Густафссон (Ландескуг, Веннберг, 39.35). 4:4 — Анттила (Оямяки, Лехтонен (58.31). 5:4 — Маннинен (61.37).