СМИ: Грядет смена руководства МТЗ 12 24.05.2019, 8:14

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Фотo: С. КОСТИНА

Предложение направлено Лукашенко.

В ближайшее время может смениться руководитель Минского тракторного завода. Об этом tut.by сообщили три не связанных друг с другом источника.

«Предложение было направлено главе государства. Последнее слово за ним», — сказал один собеседник. Другой источник уверен, что «решение по гендиректору МТЗ уже принято и даже назначен его преемник». Но он отказался назвать его имя. «Сегодня на заводе все обсуждали уход Федора Домотенко», — рассказал третий источник.

Что касается причин кадровой рокировки, то был «комплекс вопросов». «Определенная работа на МТЗ проведена. Но заводу нужны свежие идеи. Его потенциал гораздо выше. Плюс надо развязать клубок имеющихся проблем», — сказал собеседник.

Стоит сказать, что в мае 2017 года Домотенко сватали на пост губернатора Минской области. Но по итогу было принято другое решение.

11 августа 2014 года Лукашенко дал добро на назначение Федора Домотенко генеральным директором Минского тракторного завода. Правитель выразил надежду, что он выведет работу МТЗ на новый уровень, значительно добавит в производстве, качестве и сбыте продукции.

До этого Федор Домотенко был полтора года помощником Лукашенко — главным инспектором по Минску. В 2010 году его назначили председателем Молодечненского райисполкома. 27 лет Домотенко проработал на Белорусском автомобильном заводе. Прошел путь от рядового инженера до первого заместителя генерального директора по развитию — технического директора.

В пресс-службе МТЗ сообщили, что не владеют информацией о кадровых перестановках. Получить комментарий у Федора Домотенко в течение дня не удалось. На этой неделе корреспонденты tut.by взяли интервью у гендиректора МТЗ, и ни о какой отставке речи не шло. Он был бодр и вынашивал планы по дальнейшему руководству заводом.