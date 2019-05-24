«Белсат»: Проект властей отравит воду для миллионов 5 24.05.2019, 8:55

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Экологи бьют тревогу.

Экологи Беларуси и Украины бьют тревогу: реализация международного проекта «Е-40» может привести к катастрофическим последствиям. «Е-40» – название многомиллиардного проекта водного пути от Черного до Балтийского моря, который может нанести роковой ущерб экосистемам Беларуси, Польши и Украины, сообщает «Белсат».

Эколог из Украины Алексей Василюк, специально приехал в Беларусь, чтобы вместе с местными коллегами еще раз напомнить о том, чем угрожает экологии региона водный путь Е-40, и попытаться остановить его создание. Водный путь может возродить проблемы, которые чудом удалось решить после чернобыльской трагедии.

«В 1986 году, когда случилась чернобыльская катастрофа, чудом успели вырыть ловушки для ила в Киевском водохранилище, и весь радиоактивный ил, который наводнением смылся, не дошел до Киева. И теперь, если в любом месте в пределах чернобыльской зоны (а канал полностью рассекает ее по диагонали) начать рыть, то этот радиоактивный ил просто поднимется суспензией в воду», – объясняет Алексей Василюк.