Белоруска в Люксембурге: Даже рабочие без квалификации получают здесь две тысячи евро 8 24.05.2019, 9:41

1,730

История минчанки, которая отправилась волонтером в ЕС.

Минчанка Ксения Житина давно задумывалась о волонтерстве за границей. Но из-за работы несколько лет откладывала свою мечту. В сентябре 2018 года девушка решилась — и отправилась на годовое волонтерство в Люксембург. О жизни в самом богатом государстве ЕС она рассказала tut.by.

За границу на год — и бесплатно

Ксения всю сознательную жизнь работала в общественных организациях. Последние пять лет — в «Лиге добровольного труда молодежи».

— Цель Лиги — распространение идей и ценностей волонтерства в Беларуси и поддержка неформального образования (тренинги, молодежные обмены, культурные проекты). Я отправляла белорусов за границу на волонтерские проекты и организовывала похожие активности для иностранцев.

В Беларуси Ксения много работала с программой «Европейская волонтерская служба», которую финансирует Европейский союз. Европейская волонтерская служба — это возможность для молодых европейцев в возрасте от 18 до 30 лет съездить поволонтерить в другую страну на срок до одного года. Сферы самые разные: от работы с детьми до цирка или музея. Сейчас она поменяла название на «Европейский корпус солидарности», но условия остались прежними.

— Программа мне всегда нравилась. Но меня что-то останавливало. А когда увидела этот проект в Люксембурге, подумала, что надо решиться. Я рассматриваю этот год как передышку для себя и возможность попробовать что-то новое, а то я всегда занималась одним и тем же.

В рамках «Европейской волонтерской службы» участникам оплачивают визовые и дорожные расходы (до 275 евро), медицинскую страховку. Принимающая организация обеспечивает местом проживания, питанием, проездным билетом и даже выдает деньги на небольшие карманные расходы. Правда, по условиям программы, волонтер не может официально работать в стране, куда приехал.

Финансовые условия зависят от экономического положения страны. Что касается Люксембурга: расходы на волонтера здесь намного выше, чем в Беларуси или даже во Франции.

Белорусы могут поехать волонтерить в одну из стран Европейского союза. Как объясняет Ксения, попасть на программу можно, если найдешь специальный проект (сделать это можно в группе «Лиги добровольного труда молодежи» или на специальном сайте EVS Database).

У Ксении не возникло особых сложностей с оформлением документов — бюрократическая система в Люксембурге хорошо налажена. За исключением почты: плохо доходит корреспонденция и посылки. Поезда тоже могут опоздать или вообще не приехать.

Как помогать студентам, пожилым людям и беженцам

В рамках своего волонтерского проекта Ксения занимается помощью иностранным студентам в Люксембурге:

— В стране учатся люди со всего мира. Мне кажется, я не знаю только жителей Северной Америки и Австралии.

Ксения делает мероприятия для иностранных студентов, которые помогают им интегрироваться. Например, каждую пятницу организовывает разные встречи. Это может быть совместный просмотр фильмов, презентация страны, дискуссия, квесты, праздники. А каждую вторую субботу Ксения и ее подопечные отправляются в путешествие: или по Люксембургу, или в страны-соседки.

Вторая часть волонтерского проекта Ксюши связана с ее жильем. Дело в том, что девушка живет в необычном доме: в одной части — студенты, в другой — пожилые люди из Люксембурга, которые раньше были бездомными и сейчас находятся на попечении у католических организаций. Кроме них в доме живут беженцы из Косово, Ирака. Каждый вторник они играют в настольные игры вместе с обитателями дома.

— Это немного тяжело, потому что нам трудно найти общий язык. Никто из пожилых людей или беженцев не говорит по-английски, я не говорю по-французски или по-немецки, — сетует Ксения.

«Вне зависимости от места работы люди здесь живут хорошо»

— Люксембург — это удивительное место, — признается Ксения. — Страна очень маленькая — здесь живет всего 600 тысяч человек. Но в то же время очень интересная и мультикультурная: в стране 3 государственных языка — люксембургский, французский и немецкий.

Национальный язык, люксембургский, стал официальным в 1984 году, и местные жители в обиходе стараются пользоваться только им. Правительство очень поддерживает развитие люксембургского языка: чтобы получить местное гражданство, нужно сдать экзамен на владение им.

Люксембургский язык похож на смесь французского и немецкого. Местные очень радуются, когда иностранцы начинают говорить на их языке, но в то же время сами люксембуржцы говорят минимум на четырех языках, поэтому легко понимают приезжих.

Почти половина населения страны — иностранные граждане. Две самые большие диаспоры — итальянцы и португальцы. Также каждый день в страну приезжает на работу много граждан из других стран, например, Франции.

— Так происходит из-за больших зарплат. Ну и помимо этого: страна чистая и приветливая к иностранцам, здесь очень спокойно.

Главный залог благосостояния Люксембурга — банковая система. Существует стереотип, что все люксембуржцы работают в банке. И в этом есть доля правды.

— Вне зависимости от места работы люди здесь живут хорошо. Минимальная зарплата — самая высокая среди стран Европейского союза. Даже рабочие без квалификации получают здесь 2 тысячи евро. Офисные зарплаты начинаются от 2400 евро.

«Дешевле поехать на маникюр в Германию»

В Люксембурге очень дорогое жилье. Цена на комнату начинается от 700 евро. Поэтому некоторые умные люди живут в близлежащих городах: например Трире (Германия) или Арлоне (Бельгия) и каждый день ездят на работу. Так выходит намного дешевле.

Продукты в магазине стоят так же, как во Франции или Германии. Общественный транспорт достаточно дешевый: дневной билет стоит 4 евро, и он распространяется на любой транспорт по всей стране. Годовой проездной стоит 440 евро. Уже сейчас по субботам не надо платить за проезд. А с 1 марта 2020 года весь транспорт в Люксембурге станет полностью бесплатным.

Топливо дешевле, чем во всех окрестных странах. Поэтому многие приезжают сюда заправляться.

В отличие от топлива, beauty-процедуры и услуги здесь стоят дорого. Самая дешевая стрижка обойдется не меньше, чем в 40 евро (для сравнения: столько же будет стоить прием терапевта — в Люксембурге нет поликлиник, только частные врачи).

Поэтому Ксения ездит в Германию к косметологу, мастеру по маникюру и парикмахеру.

— Я это называю beauty trip, тур за красотой. Мне дешевле поехать на маникюр и стрижку в Германии, чем зайти в салон здесь, в Люксембурге.

Строится новая страна

Столица Люксембурга, одноименный город, расположен в долине. Здесь живописный ландшафт: в городе есть и скалы, и холмы, и густые парки. При этом Люксембург самый крупный город страны с населением в 300 тысяч человек. Все остальные города очень маленькие, деревни по белорусским меркам.

Туристу, по мнению Ксении, хватит выходных в городе. Если приедете осенью, можете заглянуть на ореховый фестиваль, ну, а коммуна Вьянден, где стоит красивый замок, прекрасна в любое время года.

Ксения предупреждает: туристу надо быть готовым, что повсюду ведутся строительные работы, и это несколько портит пейзажи:

— Иногда мне кажется, что здесь строится новая страна, — смеется Ксения. — Везде строительные краны, буквально на каждой второй фотографии.

Национальное блюдо в Люксембурге — драники

К слову о кухне: национальное блюдо Люксембурга называется «громпелькишельшер». На вид и вкус — белорусские драники.

— У нас в организации принято угощать своей национальной кухней. И меня постоянно просят: «Приготовь что-нибудь белорусское!». Я в ответ только отшучиваюсь: «Наши драники вы здесь и так каждый день можете съесть».

Еда в Люксембурге не отличается изысканностью. Сами местные довольно метко описывают свою кухню — еда бедных людей. Обычно они едят мясо с картошкой, гороховые супы.

Ксения признает, что очень скучает по Беларуси.

— Я мало здесь говорю по-русски и скучаю по возможности пользоваться своим родным языком. Вдобавок я не знаю здесь никого из Беларуси. Никогда не думала, что буду так скучать по возможности разговаривать и шутить.

Кроме того, девушка скучает по некоторым продуктам.

— Здесь только один русский магазин, который выглядит как бомбоубежище с супердорогими продуктами. Например, полкило гречки стоит 4 евро.

В Беларусь Ксюша планирует вернуться по окончании своего волонтерства.

— Я скучаю по семье, по друзьям, по Минску. У нас намного больше интересных мероприятий. Здесь же иногда совершенно нечем заняться вечером. Сидишь и думаешь: а куда пойти? Там я была 25 раз, там — 35 раз. И речь не только о довольно дорогих барах, но и об образовательных мероприятиях, кинопоказах, выставках. Первые месяца два здесь я вообще изнывала от тоски.

Так происходит еще и потому, что большинство людей приезжают в Люксембург только на работу:

— Страна для дела, а не для развлечений, — резюмирует наша героиня.