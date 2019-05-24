Большой обман Путина 3 24.05.2019, 9:48

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Фото: Коммерсант

Как действует московская пропаганда в ЕС.

Московская пропаганда, агенты влияния и полезные идиоты Кремля пугают, что загнивающий Запад стоит на краю пропасти, а христианскую цивилизацию может спасти только Третий Рим, то есть Россия. В эту ложь верят некоторые сторонники европейских, в том числе польских, правых сил, а также те, кто осознанно стараются добиться при помощи этой лжи популярности и обрести власть, пишет журналист издания Gazeta Polska Антоний Рыбчиньский (перевод – inosmi.ru).

В эпоху холодной войны СССР старался разрушить Запад изнутри при помощи разнообразных левых и даже левацких движений или разного рода пацифистов и сторонников «третьего пути». Эти силы создавал, финансировал и контролировал КГБ, манипулируя ими в собственных целях.

Путинская Россия дестабилизирует западную политическую сцену и ослабляет евроатлантический союз при помощи ультраправых образований. Это не означает, что на Лубянке забыли о левых агентах и полезных идиотах, просто, россияне руководствуются трезвым расчетом: в последние годы общественные настроения качнулись вправо. Крайне правые усиливаются, а крайне левые (исключением выступает только юг Европы) фактически отходят в тень. Союз путинской России с ультраправыми образованиями имеет как практическую, так и идеологическую основу. При этом идеология для Москвы — это лишь инструмент, как российская Церковь, ставшая одним из столпов власти Владимира Путина. Этот чекист до мозга костей, руководствуясь посланием известного высказывания «Париж стоит мессы», старается предстать в образе истинного христианина.

На самом деле «миссия по спасению мира» в исполнении консерватора, защитника традиционных и христианских ценностей Путина — это лишь очередное обличье московской стратегии проникновения в разные сферы под предлогом их защиты, нацеленной в действительности на то, чтобы взять их под свой контроль. Так когда-то Российская империя защищала православных в Польше или Османской империи (в первом случае это привело к разделам страны, во втором — дало предлог для развязывания ряда войн и выдавливания Турции из Крыма и с Балкан), а Советский Союз — угнетенные рабоче-крестьянские массы. Современная Россия защищает не только русское меньшинство в разных странах, но и в целом христианство (убивая джихадистов в Сирии или финансируя ультраправые группировки в Европе). Разумеется, заботят ее отнюдь не интересы «защищаемых», а собственный статус сверхдержавы.

Образ Святой Руси

Россияне безошибочно диагностировали болезни, терзающие многие западные страны, в число которых входят насаждение извращений, навязывание мультикультурности и борьба с христианскими ценностями. Кроме того, Москва и ее европейские прислужники говорят о надвигающейся третьей мировой войне, неминуемом экономическом крахе Запада и грядущем распаде Европейского Союза. Россия, представая в образе защитницы традиционного мира, фундаментом которого выступают иудео-христианская цивилизация, римское право и греческая философия, предлагает стабильность и чувство безопасности, рецепт преодоления возникшего на Западе дефицита семейных и христианских ценностей. Либерализм — это враг и орудие глобального доминирования США (именно руку Америки видят всюду россияне), мощная тоталитарная система, в чьей власти находится не только политика и экономика, но также образование, наука или массовая культура. Голливуд и Макдональдс — вот воплощение дьявольской идеологии.

В годы холодной войны Москва вела нападение с марксистских позиций, а сейчас она атакует с позиций «консервативно-христианских». Она пугает, что Запад стоит на краю пропасти, а российская пропаганда указывает, что раз там уже разрешили эвтаназию и однополые браки, то скоро могут разрешить и педофилию. Единственной силой, которая, как гласит кремлевское послание, официально защищает семью и традиционные ценности, осталась Москва. Россияне утверждают, что они не стоят на антизападных позициях, а, напротив, стараются защитить ту западную цивилизацию, от которой сегодня отказывается сам Запад, то есть современная Россия сейчас ближе к его изначальной сути, чем Франция.

Путин и его союзники подчеркивают, что они борются с глобализацией (подразумевается, с Америкой) и разрушением национального самосознания такими организациями, как ЕС и НАТО (отличный предлог для нападок на структуры, которые мешают российской экспансии в Европе), выступают против массовой миграции, мультикультурализма и всевозможных извращений. Кремль уверяет, что Русская православная церковь и российское государство защищают христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В этой стратегии самым опасным выглядит тезис о том, что Католическая церковь переживает кризис и становится все слабее. Она утрачивает популярность и под влиянием секуляризирующегося общества начинает идти на очередные уступки, проводить новые реформы. В ней становится все больше либерализма, утверждает российская пропаганда, напоминая о консервативном православии.

Особенно часто целью нападок становится (что видно в польском Твиттере) папа Франциск. Некоторые польские «консерваторы» даже отказываются ему подчиняться, говоря, что папа разрушает Церковь изнутри. По удивительному совпадению, эти встревоженные католики одновременно ненавидят Америку и не имеют претензий к России. «Маскировка» работает отлично: западный консерватор, не умеющий критически воспринимать информацию, может легко попасть в ловушку и поверить в образ Святой Руси. Вера в приверженность кремлевских правителей традиционным ценностям рождает ложную надежду на то, что Россия и Путин могут спасти западную цивилизацию, которую уничтожают левые и либералы.

Слепой «Путинтерн»

В российский «консерватизм» поверили многие европейские политики с правого политического фланга. Они видят в Путине защитника таких ценностей, как национальный суверенитет и консервативное мировоззрение. С Россией их сближает страх перед радикальным исламизмом, враждебное отношение к иммигрантам. Одна из основных причин популярности российского президента в ультраправых европейских кругах наверняка кроется также в том, что со своим имиджем сильного лидера он выгодно выделяется на фоне бюрократов из ЕС. Части представителей правых кругов на Западе нравится морально-этический консерватизм Путина, а также близкие отношения между российским государством и Православной церковью (хотя они не хотят замечать, что та фактически обслуживает политиков). Ле Пен зашла настолько далеко, что назвала Путина защитником «христианского наследия европейской цивилизации». Отдавая Москве ведущую роль в процессе защиты христианства, европейские, в том числе польские, обожатели Путина готовы закрывать глаза на самые разные действия России, что мы можем наблюдать, в частности, на примере Украины.

Настоящая Россия отличается от того образа, который рисуют западные ультраправые силы. Сокращение численности славянского населения и исламизация идут там рука об руку. По данным опросов, в регулярных религиозных практиках участвуют менее 10% россиян, да и то это в основном мусульмане. Атеистов в два раза больше. Россия входит в число стран с самым большим количеством разводов, а аборты «по собственному желанию» там разрешены законом. Путинское государство лидирует и по этому показателю. Масштаб уже не тот, что в советскую эпоху или в 1990-е годы, но, например, в 2016 году на 100 родов там все еще приходилось 44,6 абортов.

Западные националисты и консерваторы, которые положительно оценивают Россию и Путина с идеологической точки зрения, не хотят замечать, что это совершенно чуждая цивилизация с совершенно другим христианством, страна, разительно отличающаяся от Запада хотя бы в таких фундаментальных областях, как отношение к человеку или взаимодействие между государством и гражданином. Там царит культ силы, а главной ценностью считается власть.