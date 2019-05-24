Официально: теперь больничный «тунеядцам» не выдают 21 24.05.2019, 9:59

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Фото: Aif.by

Кроме того, права на бесплатный больничный лишены еще некоторые категории белорусов.

Большой резонанс вызвала история бобруйчанки, которой не дали больничный по уходу за ребенком из-за того, что ее муж числится тунеядцем. Как сообщал сайт Charter97.org, врач отказал работающей женщине в больничном и посоветовал принести справку, что ее муж тоже работает. Оказалось, это «законно» — только в таком случае ей положен оплачиваемый больничный.

Журналисты kp.by решили разобраться, когда белорусы могут еще остаться без оплаты больничного.

1. Вы или член вашей семьи — тунеядец

Действительно, теперь больничный тунеядцам не выдают. Это стало законным в начале 2019 года, когда вступило в силу постановление Минздрава и Минтруда №1/1 от 04.01.2018 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности». В нем говорится, что белорусам трудоспособного возраста, которые нигде не работают и не зарегистрированы безработными, будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности, а не больничный.

Получается, если муж официально не работает, больничный по уходу за ребенком жене действительно не оплатят. Если она придет за больничным, ей дадут только справку, которая не оплачивается.

2. Болезнь ребенка не всегда означает больничный для родителя

Примерно по такой же логике больничный не выдадут матери (отцу) в декрете, если любой из детей в семье заболеет. А вот если декретница сама заболела и не может ухаживать за ребенком до трех лет (например, ее положили в стационар или она дома, но с переломом руки), больничный по уходу за ребенком могут дать, к примеру, работающему папе, бабушке или дедушке.

Предполагается, что после трех лет дети ходят в сад, потом в школу, т. е. целыми днями с ними сидеть не нужно. Поэтому, если у мамы ребенок от 3 до 14 лет, а она заболела и не может ухаживать за ним, больничный по уходу за ребенком другому члену семьи не выдадут.

3. Вы только что нашли работу

Если вы вышли на новую работу и заболели, не факт, что больничный оплатят. Это произойдет в том случае, если ваш новый наниматель уже успел уплатить за вас взносы в ФСЗН (как правило, это делают в день выплаты зарплаты). Если не успел и 6 месяцев до этого взносы в ФСЗН за вас не начисляли, то больничный не оплатят. То же будет, если вы работаете неофициально и взносы не платите.

А вот молодым специалистам, которые не работали полгода, больничный должны выплатить. Правда, рассчитываться он будет исходя из половины бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 224,02 рубля, так что в итоге выйдет очень мало.

4. Наниматель просто решил не платить за вас взносы

Иногда работники попадают в нелепую ситуацию — работают официально, а потом оказывается, что наниматель не платил за них взносы в Фонд соцзащиты. И больничный им тоже не оплатят, хотя они-то ни в чем не виноваты. Чтобы не попасть в такую ситуацию и не обнаружить неприятный сюрприз, можно позвонить в ФСЗН и уточнить, платят ли за вас взносы.

5. Вы в отпуске по учебе или за свой счет

Если вы заболели в отпуске, то его вам перенесут на другое время, а больничный оплатят. А вот если вы в отпуске и заболел ваш ребенок, то больничный вам не оплатят и отпуск не перенесут.

Больничный вам не оплатят и в случае, если вы в отпуске за свой счет или в учебном отпуске (не важно, оплачиваемом или нет). Например, ушли на сессию.