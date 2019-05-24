Лукашенко поручил инвентаризировать «неузаконенные» храмы 12 24.05.2019, 10:09

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Иллюстрационное фото tut.by

Диктатор будет отнимать храмы у верующих?

Администрация Лукашенко поручила госорганам инвентаризировать церковные постройки, чтобы выявить неузаконенные и в дальнейшем оформить на них документы. Об этом tut.by сообщило несколько не связанных между собой источников. Журналисты узнали, как появились церкви без всех необходимых документов и глобальна ли эта проблема.

Какую задачу поставили власти

— Было поручение из администрации [Лукашенко] узаконить все церковные самострои, — рассказал собеседник портала в вертикали. Говорит, что распоряжение ушло на Госкомимущество, Мингорисполком, облисполкомы и другие органы власти.

Из слов еще нескольких источников следует, что согласно поручению власти на местах должны собрать всю информацию о церковных сооружениях и предоставить данные о том, какие из них работают без необходимых правоустанавливающих документов. Например, в каких храмах идут службы, несмотря на то, что они не введены в эксплуатацию. Ведь если в такой церкви что-то случится, то кто будет за это отвечать?

Поэтому после того как государство проведет инвентаризацию, религиозные организации должны узаконить проблемные сооружения за свои деньги. По словам нескольких источников, инвентаризацию надо завершить до конца года.

Как появились неузаконенные церкви

Как рассказали собеседники tut.by в церковной среде, в Беларуси действительно есть храмы, на которые нет полного пакета правоустанавливающих документов. Это получилось по различным причинам.

Во-первых, не все документы бывают на старые церкви того же 18−19 века. Так происходит как минимум из-за того, что за последние сто лет земля и здание не раз переходили от одного пользователя к другому, а исходных документов на них могло не быть или они могли быть утеряны. Например, у общины есть разрешение на служение в двухсотлетнем храме с определенным адресом, но на этот храм нет ни техпаспорта, ни акта на землю.

Во-вторых, не все документы бывают на храмы, которые образовались в 90-е годы. Тогда объекты могли строиться либо священником вскладчину с местными жителями, либо колхоз мог выделять какое-нибудь сооружение под церковь. В итоге эти здания сейчас или не имеют госрегистрации, или принадлежат не тому, кто ими фактически пользуется.

Однако проблема неузаконенных построек не носит глобального характера, говорят собеседники. Но никто не отрицает, что политика их по узакониванию — правильная.

— Каждый хочет иметь все необходимые документы. Но это очень обременительно в материальном плане. Акты на землю стоят денег, паспорт объекта стоит денег. А чтобы их получить, надо выполнить условия, которые требуют усилий и еще каких-то финансовых затрат. А для многих приходов, особенно маленьких, это большие деньги. Но если государство что-то предписывает, понятно, что мы это будем исполнять, — говорит собеседник в церковных кругах.

Что говорят в БПЦ

За коротким комментарием по поводу поручения из АП мы обратились к крупнейшему землепользователю среди религиозных организаций в стране — к Белорусской православной церкви.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин сказал, что церковь в курсе политики государства по узакониванию культовых объектов, на которые сейчас есть не все документы, и поддерживает ее.

Отметим, что сейчас невозможно точно узнать, сколько в Беларуси не до конца узаконенных церквей. Сводная информация об этом будет как минимум после завершения инвентаризации. Предоставят ли ее общественности — вопрос.

Всего же сейчас только в Минске 58 культовых сооружений. Больше всего в столице православных церквей (32), на втором месте — римско-католические храмы (их 11).

В ближайшее время в столице появятся еще 25 культовых сооружений. Сейчас строящимися обозначены 16 православных церквей и 9 римско-католических костелов.

Но культовые сооружения считать непросто: часто еще до возведения большого храма община собирается в более простом помещении, которое используют для молитв. Кроме того, есть немало церквей, у которых официально нет статуса культовых сооружений.