10 сериалов, которые придут на смену «Игре престолов» 24.05.2019, 10:32

В ближайшие годы экраны заполонят крупнобюджетные экранизации циклов фэнтези.

До появления «Игры престолов» каналы редко выпускали масштабные фэнтезийные сериалы. Они слишком дороги в производстве из-за спецэффектов и костюмов, а спрос публики не был гарантирован. Однако HBO доказал, что можно вкладывать в проект огромные деньги и он все равно окажется прибыльным, пишет lifehacker.ru.

Поэтому скоро различные каналы и потоковые сервисы начнут выпускать подобные сериалы, желая перехватить аудиторию «Игры престолов». Некоторые проекты уже в разработке.

1. Ведьмак

The Witcher

Стриминговый гигант Netflix как раз к новому сериальному сезону, в котором не придется конкурировать с «Игрой престолов», запускает собственный фэнтезийный проект, основанный на серии книг польского писателя Анджея Сапковского.

В центре сюжета приключения одного из последних охотников на чудовищ — ведьмака Геральта из Ривии. Главную роль сыграет Генри Кавилл. Сериал должен выйти уже в 2019 году.

«Ведьмака» уже переносили на экраны — в 2002 году был показан польский мини-сериал с тем же названием, но большинство зрителей и сам автор книг сочли его неудачным.

2. Властелин колец

The Lord of the Rings

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Стриминговый сервис Amazon приобрел права на экранизацию масштабных творений Джона Р. Р. Толкина. Окончательное название сериала пока не сообщают, но уже известно, что сюжет развернется во Вторую эпоху, то есть за тысячи лет до событий кинотрилогии «Властелин колец». О подробностях сюжета пока можно только догадываться, поскольку еще даже не начались съемки.

Платформа делает большую ставку на этот проект. Изначально запланировано не менее пяти сезонов и возможные спин-оффы. До экранов сериал, скорее всего, доберется не раньше 2021 года.

3. Темные начала

His Dark Materials

Британский канал BBC совместно с американским HBO выпускает сериал, основанный на одноименной серии книг Филипа Пулмана. В оригинальных историях рассказывается о девочке Лире. Она живет в мире, где магия соседствует с наукой и религией, а у каждого человека есть «деймон» — часть его души, воплощенная в виде животного. В первой книге цикла Лира путешествует в поисках друга, а в последующих — перемещается в другие миры.

Главные роли в сериале сыграют Дафни Кин, Рут Уилсон и Джеймс Макэвой. Режиссером выступает лауреат премии «Оскар» Том Хупер («Король говорит!»). Несмотря на то что первый сезон еще не вышел, проект уже продлен на второй.

Первую книгу серии под названием «Золотой компас» уже экранизировали, но авторы картины слишком вольно обошлись с сюжетом, и поэтому продолжение так и не появилось.

4. Долгая ночь

The Long Night

Кадр из сериала «Игра престолов»

Несмотря на то что «Игра престолов» подошла к концу, HBO не собирается прощаться с миром Вестероса. По слухам, канал уже запланировал пять различных приквелов и спин-оффов. Но большинство из них пока на стадии обсуждения и написания сценариев. А вот первый приквел с предварительным названием «Долгая ночь» уже разрабатывается.

Сюжет будет разворачиваться за 5 000 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о конце золотого века героев и начале темных времен в истории мира.

Руководит проектом Джейн Голдман, известная как любимая сценаристка Мэттью Вона («Звездная пыль», Kingsman). Пилотный эпизод снимет С. Дж. Кларксон («Декстер», «Доктор Хаус»). Главные роли исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

5. Конан

Conan

Кадр из фильма «Конан-варвар»

Популярный персонаж произведений Роберта Говарда тоже имеет все шансы вернуться на экраны. И снова за производство отвечает Amazon. Режиссером и исполнительным продюсером выступает Мигель Сапочник, снимавший в «Игре престолов» такие масштабные эпизоды, как «Битва бастардов», «Ветра зимы», «Долгая ночь».

Литературной основы у авторов предостаточно. Помимо двух десятков повестей и рассказов, написанных самим Говардом, есть множество книг про Конана под авторством других популярных фантастов. В семидесятых даже появилась серия комиксов от Marvel.

Зрителям этот герой запомнился в первую очередь двумя фильмами с Арнольдом Шварценеггером, а также мультсериалами и перезапуском истории с Джейсоном Момоа в главной роли.

6. Темная башня

The Dark Tower

Кадр из фильма «Темная башня»

Эпичный цикл Стивена Кинга тоже приходит на телевидение. По изначальной задумке, сериал «Темная башня» должен был стать приквелом к полнометражному фильму 2017 года. Но после оглушительного провала картины авторы решили полностью отказаться от связи и просто создать историю, основанную на четвертой книге цикла «Колдун и кристалл».

Сюжет расскажет о молодости стрелка Роланда Дискейна. Он потомок рода, защищающего Темную башню — центр всех миров. Но после пришествия злого колдуна миры начинают рушиться.

Главную роль в проекте сыграет Сэм Страйк («Летящие сквозь ночь»). Также в сериале появятся Яспер Пяякконен («Викинги») и Джером Флинн (Бронн из «Игры престолов»). Съемки уже идут.

7. Хроники Нарнии

The Chronicles of Narnia

Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Знаменитую серию книг Клайва Стейплза Льюиса уже успешно экранизировали в виде трилогии в начале XXI века. Но теперь Netflix приобрел права на цикл и собирается снять несколько фильмов и сериалов по миру «Хроник Нарнии».

В оригинале сюжет начинается с того, как четверо детей через волшебный шкаф попадают в сказочный мир, который захватила злая колдунья. Они должны помочь принцу Аслану занять трон.

Всего Льюис написал семь книг о мире Нарнии, так что снимать можно долго. Хотя неизвестно, собираются ли авторы экранизаций следовать оригиналу.

8. Колесо времени

The Wheel of Time

Иллюстрация к циклу «Колесо времени» / Tor Books, tor.com

Все тот же Amazon приобрел права на экранизацию цикла книг «Колесо времени» Роберта Джордана. Сюжет рассказывает о мире, где магией владеют в основном женщины. Главная героиня отправляется в опасное путешествие. Она верит, что один из ее спутников — реинкарнация могущественного духа, который может уничтожить или спасти мир.

Сам Джордан написал 11 романов о мире «Колеса времени». Затем на основе его черновиков Брэндон Сандерсон выпустил еще три книги.

Информации о сериале пока что мало, но уже известно, что первые два эпизода срежиссирует Ута Бризвитц (сериалы «Мир Дикого Запада», «Очень странные дела»).

9. Стража

The Watch

Кадр из сериала «Цвет волшебства»

Легендарный цикл английского писателя Терри Пратчетта «Плоский мир» странным образом до сих пор толком не экранизировали — выходило лишь несколько низкобюджетных проектов. А между тем серия насчитывает около 40 книг.

И вот наконец-то BBC America совместно с компанией Narrativia (она основана самим Терри Пратчеттом, а сейчас ей руководит дочь писателя) заказал восемь эпизодов сериала The Watch («Стража»), основанного на знаменитых романах. Сюжет ожидаемо расскажет о страже города Анк-Морпорк. О разработке проекта говорили уже давно, но только сейчас сериал уже точно идет в производство. Формат проекта описывают как панк-рок-триллер.

В дальнейшем канал планирует продолжать сериал в формате антологии. Это вполне логично, ведь у Пратчетта книги поделены на циклы о волшебнике Ринсвинде, Смерти, ведьмах, страже и других персонажах.

10. Горменгаст

Gormenghast

Кадр из мини-сериала «Горменгаст»

Фэнтезийная трилогия Мервина Пика тоже, вероятно, попадет на малые экраны. Этот цикл книг рассказывает об огромном замке Горменгаст, также известном как Замок Четырех Миров. Им уже 76 поколений управляет род Гроанов.

За экранизацию взялись большой поклонник Пика писатель Нил Гейман и знаменитый продюсер и сценарист Акива Голдсман («Игры разума»).

В 2000 году уже выходил одноименный сериал (в России известен как «Темное королевство»), но низкие бюджеты и простота съемок не позволили передать всю масштабность оригинала.