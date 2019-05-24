Опрос: Как поляки собираются голосовать на выборах в Европарламент 24.05.2019, 10:47

Между лидерами предвыборной гонки незначительный разрыв.

Согласно последнему опросу IBRiS для Rzeczpospolita, правящая в Польше партия «Право и Справедливость» одержит победу на выборах в Европейский парламент с результатом 38,7 процента. Второе место социологи отдают «Европейской коалиции», которую поддержали 35 процентов респондентов. По сравнению с предыдущим опросом 11 мая, расстояние между крупнейшими партиями незначительно - на 1,4 процента. Лидеры предвыборной гонки уходят в отрыв от других партий.

Третьей в рейтинге идет партия «Весна» с шестью процентами. За партией бывшего мэра Слупска Роберта Бедроня идет «Конфедерация Корвин Браун Лирой Националисты», а затем движение «Кукиз'15», которое балансирует на грани избирательного барьера. В свою очередь, поддержка объединения левых сил «Вместе» находится в пределах статистической погрешности.

53% респондентов заявляют, что пойдут на выборы. Cоциологи отмечают, что реальная явка может быть на уровне 38-40 процентов.

Напомним, в Польше выборы в Европарламент состоятся уже 26 мая.