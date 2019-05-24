Лукашенко нанес еще один удар по инвестиционному климату Беларуси 3 24.05.2019, 10:51

1,741

Диктатор рассказал чиновникам, как себя вести с инвесторами.

Лукашенко 24 мая во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что к инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции.

«Хочу предупредить: если с инвестором договорились, он должен исполнять свои обязательства. Если нет — должны следовать жесткие санкции. А то у нас так: если не получилось, давайте пойдем к Лукашенко — перепрофилируем. Хватит заниматься этим перепрофилированием. Не сделал — будь добр нести ответственность», — сказал он.

Он отметил, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет.

«Это касается и домов, и других объектов, которые строим. Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица — нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на пять-семь лет. Машины туда едут — пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект — пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать — это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало», — сказал Лукашенко.

Напомним, отношения диктатора с иностранными инвесторами складывались очень плохо, что вредило инвестиционному климату Беларуси.

Cовсем недавно Лукашенко без суда забрал у украинского инвестора «Мотор Сич» Оршанский авиаремонтный завод.

Cреди громких дел, связанных с инвесторами - история Мотовело», в ходе которого тюремный срок получил владелец завода и представитель австрийского инвестора ATEC Investment Александр Муравьев.