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«Зенит» заинтересовался вратарем БАТЭ

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  • 24.05.2019, 11:16
Денис Щербицкий

Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет миллион евро.

Как стало известно «Чемпионату», питерский «Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Денисом Щербицким.

23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского МТЗ-РИПО. В 2014 году он перешел во вторую команду БАТЭ. В составе юношеской команды клуба выступал в Лиге УЕФА. В основном составе клуба из Борисова он дебютировал в 2016 году. Со следующего года стал основным вратарем команды. В том же году был признан лучшим голкипером страны. В 2018 году он провел первый матч за сборную Беларуси.

В этом сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе он подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 1 миллион евро.


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