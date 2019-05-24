«Зенит» заинтересовался вратарем БАТЭ 1 24.05.2019, 11:16

Денис Щербицкий

Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет миллион евро.

Как стало известно «Чемпионату», питерский «Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Денисом Щербицким.

23-летний вратарь является воспитанником детской школы минского МТЗ-РИПО. В 2014 году он перешел во вторую команду БАТЭ. В составе юношеской команды клуба выступал в Лиге УЕФА. В основном составе клуба из Борисова он дебютировал в 2016 году. Со следующего года стал основным вратарем команды. В том же году был признан лучшим голкипером страны. В 2018 году он провел первый матч за сборную Беларуси.

В этом сезоне на клубном уровне Щербицкий принял участие в 22 матчах и пропустил 23 мяча. В январе он подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 1 миллион евро.