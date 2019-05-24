Сергей Петрухин: Будем бороться до конца 4 24.05.2019, 11:28

Сергей Петрухин

Брестский блогер рассказал о том, что произошло с момента начала борьбы против аккумуляторного завода.

Брестский блогер Сергей Петрухин рассказал, что обжаловал решение районного суда, сообщает «Радыё Рацыя».

Напомним, что 18 апреля суд Ленинского района Бреста вынес приговор по уголовному делу против блогера Сергея Петрухина. Его признали виновным по ч.2 ст.188 («Клевета») и ч.2 ст.189 ( «Оскорбление») Уголовного кодекса Беларуси.

Блогера наказали штрафом в размере 360 базовых величин (9180 рублей, или 4381 доллар). Петрухина обязали также выплатить моральный ущерб пострадавшим сотрудникам Ленинского РУВД Бреста в размере 8500 рублей, или 4250 долларов.

Всего Петрухин обязан выплатить около 9 тысяч долларов.

«Я обжаловал решение районного суда в Брестском областном суде, теперь знакомлюсь с протоколами судебных заседаний. Пока дата рассмотрения апелляции не назначена», - рассказал Сергей Петрухин.

- Как известно, на платформе MolaMola заблокировали сбор средств на погашение вашего штрафа...

- Да, потому что, мол, выявлено «несоответствие текущему законодательству Беларуси» в части сбора средств на штрафы. За то время, пока не заблокировали, мне собрали около 1200 рублей на оплату штрафов, но не только на этой платформе. Деньги я снял, но сегодня на моей карточке почему минус 170 рублей. Надо разбираться в банке, что случилось. Сейчас вообще на меня навалились проблемы со всех сторон. Проходят суды, выписывают штрафы. С тех пор, как начались протесты против строительства в Бресте аккумуляторного завода, сумма накопилась уже достаточно большая. Но будем бороться до конца.