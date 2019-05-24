Обнаружены грибы возрастом миллиард лет 24.05.2019, 11:57

Необычную находку сделали в Канаде.

Найденные в Канаде окаменелости сохранили древнейшие грибы на Земле, жившие около миллиарда лет назад, вскоре после появления первых эукариот, пишет animalworld.com.ua.

Грибы играют ключевую роль в биосфере, разлагая мертвую органическую материю и снова возвращая эти вещества в оборот. Предполагается, что без них не случилась бы полноценная «колонизация» суши другими организмами. И такую функцию грибы выполняют сотни миллионов лет. По разным данным, их появление относят к периоду между 740 миллионами и 1,1 миллиарда лет назад. Однако до сих пор древнейшим свидетельством оставалась окаменелость, датированная возрастом лишь около 400 миллионов лет.

Однако в статье, опубликованной в журнале Nature, описывается новая находка, увеличивающая этот срок более чем вдвое. В ней Эммануэль Жаво (Emmanuelle Javaux) и ее коллеги из бельгийского Льежского университета описывают образец, найденный в канадской Арктике и датированный промежутком от 900 миллионов до миллиарда лет назад, эпохой среднего протерозоя, вскоре после того как на Земле появились первые эукариоты — общие предки грибов, растений и животных.

Изученные образцы указывают, что в то далекое время эти организмы обитали на речном мелководье: здесь обнаруживаются различные одноклеточные и многоклеточные жители того периода. Среди них выделяются микроскопические грибы, получившие название Ourasphaira giraldae, самый крупный из которых достигает миллиметровой длины.

Они выглядят как ветвящиеся структуры с шаровидными выростами, причем в их клеточных стенках уже обнаруживается хитин — биополимер, из которого состоят экзоскелет членистоногих и клеточные стенки современных грибов. Столь древние и уже оформившиеся в основных чертах представители этого царства говорят о том, что грибы появились на планете на несколько сотен миллионов лет раньше, чем принято думать.