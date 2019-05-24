«Продал автомобиль по закону, а страховая шлет письма счастья» 1 24.05.2019, 12:05

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История белоруса, попавшего в странную ситуацию.

Отдел правовой помощи ABW.BY ежедневно принимает сообщения от читателей о нарушениях или предполагаемых нарушениях их законных прав и интересов. Ведь не секрет, что неспециалистам зачастую трудно разобраться в лабиринтах белорусского законодательства, в трудных ситуациях приходится обращаться к юристам. Но если уж юристы не знают основополагающих нормативных актов и принципов их применения…

Олег продал свой автомобиль Renault еще в августе 2017 года. Сделал он это по всем правилам, считая, что расстается с автомобилем раз и навсегда. Но не тут-то было.

Олег: "Поскольку к таким вещам, как купля-продажа транспорта, я отношусь весьма щепетильно, то при продаже автомобиля соблюдал все требования законодательства: прошел сверку, составил договор и зарегистрировал его в присутствии покупателя в ГАИ".

Сразу нужно отметить, что Олег действительно сделал все как надо.

В соответствии с п.1.1 указа №504 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств" сделки по отчуждения автотранспорта совершаются в письменной форме путем заключения договоров. Такой договор вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном постановлением Совета Министров №1459, п.1.2 которого гласит, что "регистрация договоров осуществляется путем проставления на каждом экземпляре договора печати регистрационного подразделения с изображением герба Беларуси и подписи сотрудника регистрационного подразделения".

На документах Олега все необходимые при продаже реквизиты присутствуют.

Закон требует, чтобы после всех этих действий покупатель в силу п.1.3 указа №504 поставил автомобиль на регистрационный учет в течение 10 дней с момента регистрации договора.

Олег: "Не так давно мне поступило исковое заявление, где я являюсь ответчиком, так как покупатель автомобиля совершил ДТП и скрылся с места происшествия, причинив материальный вред. Ответчиком также выступает и сам покупатель, то есть нас двое. Но я-то тут при чем? Я же продал автомобиль, пусть покупатель несет ответственность за ДТП. Я связался с представителем страховщика, и он мне ответил, что покупатель автомобиль на учет не поставил, в техпаспорте я указан как собственник, поэтому являюсь фактически владельцем источника повышенной опасности и обязан возместить причиненный вред, о чем и говорится в иске".

К сожалению, такая позиция страховщика означает, что он не знает требований действующего законодательства. Так называемый "техпаспорт", именуемый правильно свидетельством о регистрации транспортного средства, действительно содержит в себе графу "собственник". Но сам по себе этот документ право собственности не передает. В соответствии с п.11 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств "регистрация транспортного средства не является регистрацией права собственности на имущество и осуществляется в обязательном порядке в случае необходимости участия транспортного средства в дорожном движении".

При такой формулировке логичен вопрос: когда можно говорить о наступлении права собственности на автомобиль, если не при его регистрации в ГАИ?

В свое мы озадачились такими тонкостями и направили запрос в ГАИ МВД с просьбой разъяснить механизм перехода и фиксации права собственности.

Ответ поступил, но ясности не принес. По каким таким "общим правилам" происходит переход права собственности, в ГАИ не пояснили. Мы проанализировали все законодательные акты самостоятельно.

Как уже было сказано, договоры купли-продажи на транспортные средства подлежат обязательной государственной регистрации и вступают в силу с момента их регистрации в силу указа №504. Теперь об "общих правилах ГК РБ". В соответствии с п.3 ст.403 ГК РБ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Значит ли это, что при регистрации договора купли-продажи право собственности на автомобиль переходит к новому владельцу (покупателю)?

В соответствии с правилами, предусмотренными п.2 ст.224 ГК РБ, если договор об отчуждении (продажи) имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у приобретателя (покупателя) возникает с момента его регистрации. А поскольку в нашем случае договор о продаже автомобиля зарегистрирован в полном соответствии с законодательством, то покупатель становится собственником автомобиля, даже несмотря на то, что он не поставил авто на учет, как того требует п.1.3 указа №504, и в свидетельстве стоит ФИО продавца.

Так что никаким владельцем источника повышенной опасности (автомобиля) Олег не является в силу как Гражданского кодекса, так и указа №504, Постановления СМ РБ №1849 и иных нормативно-правовых актов.

Страховщик просто обязан об этом знать, а не пытаться взыскать деньги "хоть с кого".

Выдержка из искового заявления:

Редакция ABW.BY помогла Олегу составить необходимый документ для направления в суд. Надеемся, что это позволит исключить из списка ответчиков по делу бывшего собственника Renault. Примечательно, что страховщик уже высказал пожелание, чтобы данное дело рассматривалось в суде в его отсутствие. Может, он все это знает, но деньги очень нужны?