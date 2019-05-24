В России загорелся магистральный газопровод 9 24.05.2019, 12:09

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Фото: russkikh_sa / VK

Пожар произошел в Пермском крае.

В Пермском крае России произошел разрыв и пожар магистрального газопровода, сообщается на сайте регионального управления МЧС, передает ria.ru.

«Поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино и Мульково местные жители видят зарево. В ООО „ГазпромТрансгаз Чайковский“ зафиксировали падение давления на магистральном газопроводе», — говорится в сообщении.

Ближайший населенный пункт от места пожара расположен в семи километрах, угрозы населению и лесному массиву нет.

По данным «Интерфакса», труба диаметром 1,4 метра разорвалась на 1606-м километре газопровода «СРТО — Урал». В результате произошедшего был отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр.

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Горение газа на месте аварии ликвидировано, аварийный участок магистральной сети отключен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «ГазпромТрансгазЧайковский».

«Аварийный участок газопровода отключен, горение газа остановлено. Природный газ доставляется потребителям в полном объеме в штатном режиме», — сообщили в компании.