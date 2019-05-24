Тереза Мэй объявила о своей отставке 8 24.05.2019, 12:12

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ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: EPA

Премьер Великобритании уйдет в отставку 7 июня.

Премьер Великобритании Тереза Мэй 24 мая сообщила, что уходит в отставку, передает currenttime.tv.

Об этом Тереза Мэй заявила во время пресс-брифинга, сообщают New York Times и Reuters.

«Мне очевидно, что в интересах страны, чтобы новый премьер-министр вел это дело. Поэтому сегодня я объявляю, что я уйду в отставку как лидер Консервативной партии в пятницу, 7 июня», — заявила Тереза Мэй. Уход с должности лидера партии означает и отставку с должности главы британского правительства.

По ее словам, руководить процессом выхода страны из Евросоюза должен новый глава правительства.

Как сообщает BBC, в своей речи Мэй высказала сожаление, что не смогла завершить процесс Brexit, но избрание нового премьера будет, по ее мнению, в интересах страны.

Она заявила, что будет продолжать работу в качестве премьера, пока партия не изберет нового лидера, конкурс должен начаться на следующей неделе.

«Я делала все возможное, чтобы выполнить волю народа. К сожалению, мне не удалось это сделать», - подчеркнула Мэй в своей речи об отставке. Ответственность за провал переговоров по брекзиту она возложила на парламент Великобритании: именно там, по ее словам, отказались от компромисса с ЕС, на котором она настаивала.

«Компромисс - это не грязное слово. От него зависят жизни людей», - подчеркнула Мэй, защищая свою позицию по сделке.

«Я скоро покину свой пост. Но я буду не последней женщиной-премьером в стране, которую я люблю», - произнесла Мэй в конце дрожащим голосом и ушла от телекамер, с трудом сдерживая слезы. С ее стороны это было редчайшим проявлением эмоций, которое она позволила себе за долгие годы. Ранее коллеги по партии и парламенту называли ее «мраморной» за необычайное самообладание и то, что политика практически невозможно было вывести из себя.

Тереза Мэй стала премьером в июле 2016 года на фоне кризиса в партии консерваторов-тори. Он был связан с расколом по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Тогда в Великобритании прошел референдум, на котором 52% жителей страны высказались «за» брекзит, а 48% против. Но правящая партия и парламент Великобритании за три года так и не смогли заключить соглашение с ЕС о том, на каких условиях будет происходить выход страны из Евросоюза.

В марте 2019 года парламент Великобритании в третий раз отверг вариант сделки Мэй с ЕС и забрал себе у правительства полномочия решать, каким будет брекзит, и когда и на каких условиях он произойдет. Это решение поддержала также часть консерваторов из партии, которую возглавляла Мэй.