В Минске сделали перерасчет за отопление 1 24.05.2019, 12:26

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Как это отразилось на жировках?

В Минске по некоторым домам сделали перерасчет за отопление. Кому, на каком основании произведен перерасчет и как это отразилось на жировках, агентству «Минск-Новости» рассказала начальник отдела энергетики Минского городского жилищного хозяйства Елена Попова во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома.

На обслуживании ЖКХ районов Минска находится 486 многоквартирных домов, в которых не установлены групповые приборы учета тепла (ПУ). Это составляет 7,5% жилфонда. В основном это малоэтажные здания, в которых установка приборов технически невозможна или экономически нецелесообразна.

Для проживающих в них собственников и нанимателей начисления за отопление и подогрев воды производятся по установленным нормативам. Решением Мингорисполкома на отопительный период 2018−2019 годов установлен средний норматив расхода теплоэнергии в размере 0,0186 Гкал на 1 кв. м жилых помещений. Кроме того, уже в течение отопительного сезона в зависимости от температуры наружного воздуха за каждый месяц постфактум устанавливается отдельный уточненный норматив фактического потребления на основании показаний ПУ тепловой энергии, установленных в других домах. Затем делается перерасчет в большую или меньшую сторону, пояснила Елена Попова.

Суммы перерасчета внесены в извещения за апрель, которые минчане уже получили.

Отопительный период в целом выдался теплее, чем в 2017−2018 годах, соответственно, уточненные нормативы по отоплению оказались ниже. Так, за октябрь 2018-го — 0,0094 Гкал за 1 кв. м (при средней температуре +8,2 градуса), за ноябрь — 0,0159 Гкал (+0,7), за декабрь — 0,0197 Гкал (-2,1), за январь 2019-го — 0,0223 Гкал (-5,1), за февраль — 0,0162 Гкал (-0,1), за март — 0,0149 Гкал (+3,0), за апрель 2019-го — 0,0110 Гкал (+5,7). При этом в октябре, когда включили отопление, и апреле, когда его отключили, начисления производились не за полный месяц.

Поэтому для двухкомнатной квартиры площадью 48 квадратных метров экономия составит 0,85 Гкал, а сумма перерасчета (возврата) — около 10 рублей в пользу жильцов. Ее отнимут от итоговой суммы в извещении. Чем больше площадь квартиры, тем выше сумма возврата.

— Также перерасчет выполнили для некоторых домов, оснащенных групповыми приборами учета тепла, если в течение отопительного периода эти приборы выходили из строя, требовался их ремонт или замена, — обратила внимание Елена Попова. — На то время, когда групповой прибор учета тепла не работал, начисления производились по нормативу. Здесь ситуация несколько иная: в результате перерасчета мог быть сделан как возврат, так и добор. Но речь идет о небольших суммах — максимум несколько рублей. Аналогичным способом для безучетных потребителей будет сделан перерасчет за горячее водоснабжение, но уже в извещениях за август, так как средние нормативы на подогрев 1 куб. м воды устанавливаются на год (с сентября по август).