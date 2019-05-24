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В Украине партия Вакарчука предложила «Силе Людей» вместе идти на выборы

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  • 24.05.2019, 12:29
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ФОТО: УНИАН

Украинский политик предлагает двум партиям вместе идти на парламентские выборы.

Заместитель председателя партии «Голос», которую возглавляет Святослав Вакарчук, Ярослав Юрчишин заявил, что их политсила предложила партии «Сила Людей» идти вместе на парламентские выборы.

Об этом сообщает «Громадське».

«Общение происходит, предложение «Силе Людей» представлено, поэтому сейчас мяч, скорее, на поле коллег», — сказал Юрчишин.

Нардеп Наталия Веселова, член партии «Сила Людей» отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей, а выбрать надо партию, которая уже является брендом.

«Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем», — сказала она.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия «Голос» идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».


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