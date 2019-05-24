Как питались люди во времена Средневековья 24.05.2019, 12:42

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Фото: samibereklauw/Instagram

Исследователи проанализировали органические остатки на месте раскопок одной из средневековых деревень.

Ученые Бристольского университета точно установили рацион питания средневековых крестьян. Руководитель исследования Джули Данн (Julie Dunne) поясняет, что историки чаще всего концентрируют свое внимание на биографии знаменитых людей, дворян или церковников, тогда как «герои» повседневной жизни остаются в тени. Между тем диета обычных людей имеет ключевое значение для понимания образа жизни и традиций тех времен пишет National Geographic.

Согласно историческим записям, средневековые крестьяне питались мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами и овощами, но доказательств этого прежде никто не искал. Ученые из Бристоля провели химический анализ органических остатков на глиняной посуде и костях животных, найденных в одной из самых ранних деревень, Вест-Коттон (West Cotton) в графстве Нортгемптоншир.

Оказалось, что в основном крестьяне питались маслом, сыром и рагу из говядины и баранины. Самыми распространенными овощами на крестьянском столе были лук-порей и капуста, а вот рыба, фрукты или деликатесы ожидаемо были простым людям недоступны. Тем не менее, специалисты называют такую диету здоровой и сбалансированной: молоко, тушеное мясо и овощи были источниками белка и другие полезных элементов, а углеводы поступали из ячменного или овсяного хлеба (его следы были найдены на руинах пекарни).

«Западный Коттон был одним из первых археологических памятников, над которым мы работали, когда решили развивать метод анализа органических остатков, – это удивительно, как с помощью новейших методов мы можем узнать информацию, которой нет ни в каких исторических документах», – отмечает коллега Джули Данн, профессор Эвершед (Evershed).