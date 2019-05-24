Загадочные существа из глубин океана удивили ученых 2 24.05.2019, 13:51

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Фото: Etrusko25/Wikipedia

Подводные обитатели являются одним из самых малоизученных видов.

В морях и океанах по всему миру живут форониды (лат. Phoronida) – тип морских беспозвоночных животных из группы первичноротых. Впервые их личинки были описаны в 1846 году, а спустя десять лет биологам попались взрослые особи. И они настолько не похожи друг на друга, что были ошибочно признаны разными видами, пишет animalworld.com.ua.

Продолжительность жизни форонид – около года; размножение продолжается с весны по осень; из яйца выходит планктонная личинка актинотроха. Ее тело прозрачно и имеет различную окраску. В процессе развития она плавает в поверхностных водах, но повзрослев, опускается на дно, прикрепляясь к скалам или кораллам.

Червеобразное тело взрослой форониды длиной от 0,6 см до 45 см заключено в хитиновую трубку, которая нижним концом погружается в ил или песок. Из верхнего конца наружу высовывается головной отдел, несущий лофофор – пучок покрытых ресничками щупалец, окружающих рот животного.

Питаются форониды мелкими организмами, которые осаждаются на щупальца. Некоторые черви очень красивы; поверхность их трубок может быть покрыта прилипшими песчинками и обломками раковин.

Колония форониды Phoronis hippocrepis Фото: Etrusko25/Wikipedia

В настоящее время ученым известно около 15 видов форонид, описанных по взрослым особям. Биологи из Смитсоновского университета тропических исследований решили восполнить пробел, уделив внимание изучению личинок.

Они провели отбор планктона из Панамского залива и Карибского моря. Исследуя его с помощью стереомикроскопа, они обнаружили десятки личиночных особей: 23 из Тихого океана и 29 из Атлантики. Затем была секвенирована их ДНК, и на основании полученных данных было выделено семь видов, не имеющих генетической связи ни с одной из известных взрослых особей форонид.

Фото: Michael Boyle/Smithsonian Tropical Research Institute

Три из этого числа происходят из Панамского залива, остальные жили в водах карибского архипелага Бокас-дель-Торо. Открытие позволяет предположить, что эти личинки могут принадлежать к новым для науки видам. Однако пока неизвестно, как будут выглядеть взрослые особи, и даже их целенаправленный поиск может занять годы – особенно с учетом их обитания на глубине.