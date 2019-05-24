Тарасенко об отказе в больничных семьям «тунеядцев»: Абсурд набирает обороты 2 24.05.2019, 14:19

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Мария Тарасенко

«Щупальца» незаконного декрета коснутся каждого, если с ним не бороться.

Сайт Charter97.org писал о ситуации, когда работающей женщине из Бобруйска не выдали больничный потому, что ее муж работает за границей.

На днях стало известно, что больничный родственникам «тунеядцев» не дают официально.

Ситуацию по просьбе журналистов Charter97.org прокомментировала активистка профсоюза РЭП из Гомеля Мария Тарасенко:

- Очень многие люди, когда, речь заходила о декрете № 3, говорили: мол, это касается, тех, кто не работает, у нас, работающих, все хорошо. Но мое мнение изначально было другим. И я об этом неоднократно говорила: щупальца декрета коснуться каждого, и это будет очень болезненно для любого гражданина Беларуси.

Судя по последним событиям и истории с больничным, подобное постановление не будет не последним. Абсурд набирает обороты!

- Власти запретили заявленные вами шествия против декрета о "тунеядцах" в городах Гомельской области. Что Вы намерены в связи с этим делать?

- На данный момент из 7 районов ответы на мои заявки на проведение мирных шествий в районных центрах Гомельской области – отрицательны. Но мы совместно с правозащитником Леонидом Судаленко обжалуем решение местных властей в судебном порядке. Это наше право.

Напомню, что заявки на проведение мирных шествий были отосланы в 4 района Гомеля и 21 район Гомельской области.

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