СМИ: Партию Петра Порошенко ждет переименование 1 24.05.2019, 14:25

Украинская партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» проведет ребрендинг.

В Украине политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.

"Новое название партии "Европейская солидарность", - сказали агентству источник в партии в пятницу.

Как сообщалось, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд 31 мая. А пятницу, 24 мая, проходит так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.