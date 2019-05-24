СМИ: Партию Петра Порошенко ждет переименование

СМИ: Партию Петра Порошенко ждет переименование1
- 24.05.2019, 14:25
Украинская партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» проведет ребрендинг.
В Украине политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.
"Новое название партии "Европейская солидарность", - сказали агентству источник в партии в пятницу.
Как сообщалось, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд 31 мая. А пятницу, 24 мая, проходит так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.