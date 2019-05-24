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СМИ: Партию Петра Порошенко ждет переименование

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  • 24.05.2019, 14:25

Украинская партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» проведет ребрендинг.

В Украине политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.

"Новое название партии "Европейская солидарность", - сказали агентству источник в партии в пятницу.

Как сообщалось, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд 31 мая. А пятницу, 24 мая, проходит так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.


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