«Неудержимые»: Сможет ли Анастасия Шкурдай побить все рекорды Александры Герасимени? 24.05.2019, 14:39

Анастасия Шкурдай

Этому тандему в ближайшие годы обеспечено повышенное внимание болельщиков.

Героем нового выпуска "Неудержимых" — совместного проекта "Прессбола" и МТС — стала 16-летняя Анастасия Шкурдай, уже побившая не один рекорд Александры Герасимени.

Кажется, этому тандему в ближайшие годы обеспечено повышенное внимание болельщиков. В 16-летней Анастасии Шкурдай уже сейчас видят преемницу славы Александры Герасимени и считают побитые ею Сашины рекорды. Воспитанница молодого тренера Ольги Ясенович стала самым юным мастером спорта международного класса в истории белорусского плавания и в 14 лет выиграла серебро взрослого чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

На юношеском уровне Настя тоже собрала целую коллекцию медалей континентальных первенств и юношеских Олимпиад. А в августе будет бороться за награды последнего в своей жизни юниорского чемпионата мира. В июле, уже на взрослом планетарном форуме, поможет "серебряной" комбинированной эстафете пробиваться на Олимпиаду.

Короче, Настя нарасхват. И это, стоит признать, изрядно ее смущает. Она стоически переносит процесс визажа и так же героически — съемку в интерьере столичного бассейна БГУФКа. Кажется, поставь перед ней дилемму — и она легко согласилась бы на дополнительную тренировку вместо всех этих пока еще утомительных для нее светских процедур.

Оля Ясенович улыбается: "Не привыкла еще. Зато она уже хорошо дает интервью. Выросла девчонка". Я соглашусь с ней потом. Общение с Настей доставляет истинное удовольствие и показывает ее искреннюю и глубокую натуру. Впрочем, и знакомство с тренером оставляет уверенность, что очередной женский дуэт в белорусском плавании способен добиться многого. Кто знает, может, даже большего, чем легендарный тандем Елены Климовой и Александры Герасимени — чемпионки мира и трехкратной олимпийской медалистки.

Ольга и Анастасия предлагают нам подождать до Олимпиады-2024. Но самые нетерпеливые болельщики уверены, что и на Играх в Токио белорусский вундеркинд из Бреста обязательно проявит себя наилучшим образом. Посмотрим?

Ольга Ясенович: мы идем своим путем

Если коротко о себе, то начинала с плавания, затем перешла на подводное плавание, где достигла более весомых успехов — попадала в призы на этапах Кубка мира. Тренером быть не планировала, но судьба сложилась так, что пришлось поработать с маленькими детьми в Египте. Оказалось, интересно. И когда завершила образование на заочном отделении БГУФКа, отправила резюме в Брестский центр олимпийского резерва по водным видам спорта, который имеет отличную базу с великолепным бассейном. Импонировало, что центр заточен под плавание и нацелен на высокие результаты.

Служебные квартиры имелись только для тренеров по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Так что долгое время пришлось жить в комнате при бассейне, там сделали что-то типа гостиницы. Когда появился результат, мне начали помогать снимать квартиру. Я довольна — условия для работы здесь точно лучше, чем в Минске.

Сотрудничаем с клубом "Energy Standart", осенью он стартует в первом чемпионате Международной плавательной лиги. Она объединит несколько плавательных клубов, в частности из США, и если этот проект заработает, то однозначно поспособствует популяризации плавания в мире.

В клуб, базирующийся в Турции, мы попали благодаря бывшему главному тренеру национальной сборной Дмитрию Манцевичу и программе поддержки молодых спортсменов. Условий было два: молодой тренер и знание им английского языка. Поехала туда с тремя учениками, в их числе была и Настя. На нас посмотрели, мы всех устроили и теперь приезжаем в Стамбул на сборы два-три раза в год.

Главный тренер клуба — британец Джеймс Гибсон. Это специалист очень высокого уровня. Ну а для детей возможность плавать на одной дорожке с Сарой Шестрем и Чадом Ле Кло, сами понимаете, дорогого стоит. Знаю, что возобновлен проект с Флораном Манаду, и надеюсь, что он тоже к нам вскоре присоединится.

- Достойная вершина айсберга. Самое время рассказать, как началась история вашего сотрудничества.

- Настя была в моем первом наборе. Центр еще не работает, в Бресте три бассейна, все в разных концах города. Расклеила объявления о дополнительном наборе в бассейн ФОКа, мол, приходите на открытый урок. Настя и пришла с дедушкой. Тот сразу заявил: "Это будущая олимпийская чемпионка". Я посмотрела на него и подумала: "ну что вы мне тут вешаете?". Но ничего не сказала, конечно.

Приходим на воду. Ребенку холодно, вся трясется, в общем, мало похожа на будущую чемпионку. Но не станешь же человека домой отправлять. Давайте тренироваться. Мне часто задают этот вопрос: наверное, сразу было видно, что девочка незаурядная, да? Не было ничего видно. У Насти и сейчас недостаток есть — не хватает гибкости. И она не очень любит над этим работать.

Потом перешли в новый бассейн. А Настя осталась в старом. Я строгий тренер и всегда ругалась, когда дети опаздывали. Она, наверное, испугалась, что сейчас будет больше времени тратить на дорогу и соответственно больше вероятности опоздать. Ну и решила не ходить.

А потом летом я ее встретила. "Чего не ходишь? — "А можно?" — "Можно". И так с перерывом в полгода она снова начала тренироваться. Но опять-таки — ничем не выделялась среди сверстников. Тот же ее коронный ныне "дельфин" получился самым последним.

Нам повезло, что когда начали показывать результаты, стали выезжать на детские турниры "Mad Wave Challenge" — тогда они проходили только в России. Там познакомилась с Михаилом Евгеньевичем Зубковым — украинско-российским специалистом, сыгравшим потом в нашем становлении большую роль.

Я ведь помню свои тренировки. Мы перемалывали огромные объемы, но они так и не принесли мне звания олимпийской чемпионки. Мастер спорта — и до свидания, Оля! Зубков работал по-другому. И мне было интересно у него учиться.

Наверное, трудно быть женщиной-тренером в окружении мужчин.

Что интересно, в Беларуси много женщин-тренеров, а за рубежом картина противоположная. Например, в нашем клубе я одна такая. Но если есть знание английского и твоя работа дает плоды, то дискриминации по половому признаку нет никакой.

- Каково девочке воспринимать тренера-женщину?

- В работе с девочками очень много нюансов, и мне их проще понять. А если нужен мужской авторитет, то у нас есть Игорь Михута, с которым сотрудничаем уже пять лет. Он хороший специалист, имеет опыт работы с гребцами и биатлонистами. Съем и обработка технических данных, оценка функциональных возможностей на суше и в воде. Все наши скорости были рассчитаны и не взялись из воздуха. Мы шли к ним планомерно. И вклад в этом не только наш, но и тех, кто работает рядом. Я пишу план и указываю специалистов, которые нужны. А плавательный центр помогает оплачивать их работу. За что большое спасибо его директору Юрию Романовичу Кучеруку.

Опыт Елены Климовой используете?

- С Еленой Владимировной много общаемся, но у нас собственный путь. Климова работала сама, мы же пытаемся использовать опыт международного клуба. Хотя, не скрою, когда Настя была маленькой и Саша с Еленой Владимировной готовились в Олимпиаде в Лондоне, я обращалась к ним. Мы проводили мастер-класс. То же самое было и перед Рио.

Когда сама плавала, слышала много разговоров про Елену Владимировну: мол, зачем гробить свою жизнь, у нас невозможно выиграть олимпийскую медаль. Но они с Сашей доказали обратное, и их пример сыграл большую роль в том, что сейчас умеем. Ведь одно дело, когда где-то — а тут все рядом.

- Настя, выходит, не била рекорды Герасимени только в кроле.

- Не знаю, почему все делают такой акцент на том, что Настя улучшает Сашины рекорды. Сейчас другое время, и ориентироваться на секунды не стоит. Тем более Саша не плавала сотню на спине уже долгое время. А вот если нам удастся повторить Сашины достижения в медальном плане, то это, конечно, будет по-настоящему крутой результат. Но если это и случится, то никак не раньше Олимпиады 2024 года.

- Вы уже нашли свой стиль плавания?

- Сложный вопрос. Настя еще растет, был уже один переходный период, когда результаты стояли два года. Привыкала к новому телу. Теперь еще один период, в течение которого она выросла на 10 сантиметров. Сейчас у нее 182, и это, видимо, не предел.

- Чем выше — тем лучше?

- Не факт, от этого страдает координация. Сейчас проблема в том, что Настя держит длину гребка, но не может развить темп. Но мы видим трудности и пытаемся их преодолеть. Тем более есть круг людей, которые нам в этом помогают. Привлекаем массажиста, он еще и мануальный терапевт. Сейчас сложное время — надо и результат показать, и здоровье не угробить.

Настя меняется в лучшую сторону. Был период в детстве, когда ее не нужно было заставлять, а потом наступило время, когда тяжело и не хочется. Но сейчас смогли показать результат, и это стимулирует работать дальше.

И она повзрослела, и я изменилась. Я ведь по характеру сложный человек: должно быть только так и не иначе. Теперь подхожу с другой стороны. Важно ведь, чтобы не только мне хотелось работать, но и у спортсменов было точно такое желание.

Мы, конечно, иногда очень тяжело тренируемся. Бывает и такое: "Все, до свидания, иди гуляй". Тогда подключается наш психолог Инна Александровна Чарыкова. Зачем мучиться самому, если есть специально обученные люди, знающие, как решить возникшую проблему недопонимания. Чарыкова не только психолог, она еще и физиолог. Помогает нам понять, как работает организм. Тут благодарность Елене Владимировне Климовой, это их путь. Мы приглашаем Инну Александровну и решаем с ее помощью целый комплекс задач.

Если говорить о высоком результате, то в современном спорте есть примеры, когда его обеспечивают только тренер и спортсмен. Но зачем, если можно привлечь квалифицированных специалистов? Поэтому у нас есть еще и отдельный тренер по физической подготовке. Тут опять-таки контраст со старой школой, через которую прошла сама. Отжимайся больше, прыгай дальше, беги быстрее... Теперь работа заключается в грамотном дозированном подходе к развитию всех необходимых мышц. И при этом мы должны избежать ненужных травм.

- Чего ждете от этого сезона?

- Для нас основной старт — юниорский чемпионат мира. Он пройдет в августе в Венгрии. Скажу честно: я была против, чтобы Настя ехала на взрослый "мир".

- Почему?

- В прошлом году мы были в Китае на чемпионате мира на "короткой воде". И я видела психологическое состояние своей ученицы. Хорошо, что Инна Александровна была с нами. Когда ты плывешь, показываешь лучший результат и не пробиваешься даже в полуфинал... Или не попадаешь в касание и пролетаешь мимо финала. Выкладываешься на сто процентов, а результата нет. Отлично понимаю, что тогда происходило с Настей.

В этом году у нее будет последний юниорский чемпионат мира. Это не ее возраст, там девочки постарше, 2002 года рождения. Конкуренция ожидается серьезная, зато там она сможет сформировать психологию победителя. Взрослый же "мир" пройдет за три недели до юниорского, в Корее. Настя полетит туда только на эстафету четыре по сто комбинированный микст. Команде надо попасть в топ-12 мирового рейтинга. Надеюсь, нашим ничто не помешает это сделать и команда пробьется на Олимпиаду. Жаль, конечно, что в Корее не будет Саши Герасимени. Для Насти было бы очень здорово даже просто пожить с ней в одном номере.

- Каким результатом на Олимпиаде-2020 останетесь довольны?

- Попаданием в финал. 100 "дельфином" или 100 на спине. 200 на спине — тяжело пока. Здесь еще важен фактор здоровья, мне не хочется выхолащивать Настю. Но если ей удастся пробиться в финал, то там уже будет бороться до конца.

Анастасия Шкурдай: не люблю интервью, но надо смириться

- Внимания к тебе со стороны прессы очень много. Как к этому относишься?

- Немного непривычно. Нужно время, чтобы адаптироваться. Я человек не медийный и, честно говоря, не люблю все эти интервью и камеры. Но знаю, что это часть работы и надо смириться. Научиться говорить на камеру. Позы какие-то при съемке принимать, чтобы не чувствовать себя неловко. Со временем, думаю, все само собой придет.

- Ты новая надежда отечественного плавания. Это придает сил?

- Наверное. Уже знаю: если показывать высокие результаты, к тебе сразу потянутся люди. Надо быть для них примером и говорить в интервью мотивационные слова. Чтобы завлекать детей, и они в своей работе выходили на новый уровень.

- Мудрые слова говоришь. Кто для тебя был мотиватором?

- Пожалуй, тренер. Впрочем, думаю, в моей генетике изначально заложена склонность к плаванию и трудолюбие. Никогда, например, не приходило в голову прогулять тренировку. Иногда родители скажут: "Настя, может, не ходи сегодня, останься дома". "Пожалуйста, не говорите мне такого никогда". Это меня раздражало. Не могу сказать, что тренер заставлял меня что-то делать. Просто вся наша команда приходила и работала. Пять-шесть человек, они и остались. А кто тренироваться не хотел, уже ушли.

- Думал, в качестве мотиватора назовешь Сашу Герасименю.

- Это было лет в десять-одиннадцать. Я занималась любимым делом и видела, что люди добиваются высоких результатов. Помню, плыла, а Саша стояла возле бортика и разминалась. Я на нее смотрела, вдохновлялась и старалась работать еще больше.

- Предполагала тогда, что однажды побьешь ее рекорды?

- Нет, но, глядя на ее результаты на "сотне" на спине, понимала, что эту дистанцию она плавает очень редко. А, скажем, на "полтиннике" опережает меня довольно сильно. Про кроль уже и говорить не буду. Признаюсь, всегда надеялась, что вместе поплаваем в эстафете. Но, может, я еще маленькая и ко мне серьезно не относятся. Когда подрасту, мы с Сашей познакомимся.

- А сейчас разве не знакомы?

- Не совсем. Она как-то приезжала к нам в Брест на мастер-класс, мы плавали в составе эстафетных команд. Занявшим первое место подарили "киндеры". Второе — нам — чупа-чупсы. Третье — какие-то конфеты. Я уже собиралась уходить, как девочки сказали, что Герасименя фотографируется с детьми. Я со всех ног туда побежала, слава богу, успела. Радости не было предела... До сих пор та фотография висит у меня в комнате. Я еще подумала: это судьба — успеть с ней сфотографироваться, и была очень рада.

- О чем бы ты сейчас у Саши спросила?

- Сразу в лоб — ничего. Сначала просто познакомились бы, начали общаться как друзья. А там уже какие-то вопросы сами бы появились. Например, плавала ли она в детстве так много "аэроба", как мы.

Мы плаваем по 800 метров, а в субботу — по три км. Мне это трудно дается, но понимаю, что для базы это хорошо, повышаю выносливость. Потом буду без проблем плавать несколько "полтинников" и сотен в одном соревновании. Саша — ярко выраженный спринтер. Мне очень хочется узнать ее мнение на этот счет.

Еще бы спросила, как она выступает перед болельщиками. Знаю, Саша занимается благотворительностью, ее постоянно приглашают на мероприятия. Она говорит людям важные слова, и я бы спросила, как сохранить самообладание в такие моменты. Я, например, волнуюсь. Не очень люблю такое, видно, стесняюсь большой аудитории.

Что еще... Может, про отношения с тренером. Знаю, у всех они бывают напряженными. Особенно в детстве, когда наступает трудный возраст. Тебя поправляют, ругают, а ты упираешься. У любого большого спортсмена и тренера высокого уровня нелегкие характеры, и интересно, как они уживаются друг с другом.

- А как ты уживаешься?

- Ольга Яковлевна стала взрослее и терпеливее. Я тоже раньше могла вспылить, а сейчас уже спокойнее.

- Какое качество в характере своего тренера считаешь главным?

- Стремление развиваться. Она, в отличие от других наставников, постоянно читает спортивные книги, смотрит интервью, видео, находит усовершенствованные методики. Интересуется буквально всем. Ищет для нас передовые технологии, пробуем что-то новое. Тянет меня наверх, могу даже так сказать. Когда у меня нет настроения, оно всегда есть у Ольги Яковлевны.

- Откуда в тренере это?

- Она по своей природе максималист. Все, за что берется, доводит до идеального уровня. У нас тоже есть цель, к которой планомерно идем. Надеюсь, будет получаться и дальше. Надо выжать из себя максимум, и тренер мне в этом помогает.

- Кто из вас больший максималист?

- Ольга Яковлевна — это точно. Я человек трудолюбивый, но лень тоже проскакивает, и тогда тренер направляет меня в нужное русло.

- Школа мешает тренироваться?

- Если честно, есть немного. Но я стараюсь не скатываться до двоечников. Учу в первую очередь те предметы, которые потом понадобятся. По складу я скорее гуманитарий. Люблю литературу, историю. Английский учу. Математика, физика и другие точные науки — не мое. Учиться осталось год, потом поступлю в БГУФК на заочное, и думаю, что сильно трудно там не будет.

- Как тебя воспринимают в школе? Наш вундеркинд Настя? Все гордимся?

- Если бы занималась в обычной школе, то, видимо, так бы все и было. "О, класс, мы тебя видели по телевизору!" Но я учусь в УОРе, там все спортсмены и каждого второго показывают по телеку. Потому отношение такое же, как и ко всем.

- Положим, про каждого второго ты загнула.

- Если оценивать по заслугам, они, наверное, самые высокие. Но все равно сейчас такое время, что каждый смотрит на себя. Может, кто-то и считает, что я крутой спортсмен, но в лицо не говорят. Мы это не обсуждаем.

- Ребята уже ухаживают?

- Это такой вопрос... Надо отвечать, да? Я на эти ухаживания не обращаю внимания. Мне 16 лет, и главная задача — тренироваться и показывать хорошие результаты. Думаю, мое от меня не уйдет. Если будет суждено встретиться со своей второй половинкой, то встречусь. Даже если этот парень сейчас учится со мной в одном классе, как это получилось у родителей.

Папины друзья приходили к маме в гости, а папа нет — даже не замечал маму. А через несколько лет после школы они встретились, поженились и в итоге получилось двое детей — я и мой старший брат Никита. Так что спешить не надо.

- Родители самые преданные твои болельщики?

- У нас спортивная семья, но сильнее всех за меня болеет папа. Больше всех волнуется и лучше всех меня понимает. Чаще контачит с тренером. И бабушка моя часто ходит в бассейн, и тоже плавает.

- А дедушка?

- Он от других все узнает.

- Знаем уже, что это он привел тебя в большой спорт. С наказом Ольге Яковлевне, что она будет готовить не кого-нибудь, а будущую олимпийскую чемпионку.

- Там как получилось? Сначала пришли в бассейн с бабушкой. Меня заметила тренер Астахова, она сейчас замдиректора нашего центра. О, говорит, давайте на платное. Мы согласились, пришли. А затем услышали, ну ладно, идите все-таки на бесплатное. Мол, у нас тренер молодой есть и как раз ведет набор детей вашего возраста. Хорошо, приходим с дедушкой. Он поговорил с Ольгой Яковлевной, а потом повернулся ко мне: "Настя, покажи тренеру мускул!" Мне стало неудобно, ну что ты, дедушка... А он возьми и скажи: "Запомните, перед вами будущая олимпийская чемпионка!"

- А что сама думаешь на этот счет?

- Я планирую выжать из себя все. И всегда стараюсь показывать на тренировках максимум. Не знаю, конечно, как получится, но у каждого спортсмена есть такая цель — завоевать золотую олимпийскую медаль. Буду стремиться и делать все возможное.

- Ольга Яковлевна заметила, что твоя Олимпиада будет через пять лет.

- Если судить по моим сегодняшним результатам, то они пока не дотягивают до призов. Так что, скорее всего, моя Олимпиада действительно в 2024.

- А жаль, ведь прибавляешь на глазах.

- Все равно не могу сказать, что собой довольна. Если проплыву сто "батом" за 55 секунд, то, конечно, буду рада. Да и то нужно понять, какое место при этом займешь. А за мои нынешние 57 с копейками полмира плавает...

- Есть еще такой замечательный вид плавания, как кроль.

- Там надо подтягивать технику и что-то менять в гребке. Я могу побеждать на уровне Беларуси, но для "мира" этого будет мало. Хотя на тренировке кроль — мой любимый стиль. А на соревнованиях — баттерфляй.

- Есть еще комплексное плавание.

- О нет, это самый тяжелый вид. Мы много плаваем комплекс. Но это для развития. 800 кроль и 400 комплекс. Это важно. Приходится мучиться на тренировках. Зато я понимаю, для чего.

- Тренер сказала, что ты всегда хотела проплыть в эстафете вместе с Сашей Герасименей.

- Это было бы здорово! С Сашей у нас была бы не эстафета, а бомба — с ее 53 секундами на кролевой сотне! Но, знаю, она сейчас эту дистанцию не плавает. Так что будем обходиться своими силами. На чемпионате мира нам, думаю, по силам отобраться и попасть на Олимпиаду.

А там останется еще один год на подготовку. И все смогут улучшить результаты. Вообще эстафета — это здорово. Сражаешься друг за друга и вытаскиваешь из себя все, что есть. А если потом еще и завоевываешь медаль, то все эмоции увеличиваются в четыре раза.