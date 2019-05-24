В Минске осознали конец нефтяной халявы 24.05.2019, 14:53

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КАРИКАТУРА: СЕРГЕЙ ЕЛКИН / DW

Выручит ли Лукашенко Казахстан?

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, осталось урегулировать этот вопрос с Россией, заявил 23 мая казахский посол Ермухамет Ертысбаев после встречи с Александром Лукашенко.

В свою очередь Лукашенко отметил, что соответствующие переговоры уже ведутся:

— Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана, здесь проблем нет, но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана.

24 мая российская газета «Коммерсантъ» в статье «У Александра Лукашенко закачалась «Дружба» обратила внимание, что вопрос о поставках сырья из Казахстана был поднят Минском накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть.

Издание приводит мнения экспертов о том, что Беларусь публично подчеркивает наличие альтернатив в первую очередь для усиления позиции в переговорах. И напоминает о прежних попытках белорусских властей диверсифицировать поставки нефти за счет Азербайджана и Венесуэлы.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский отметил, что сегодняшняя ситуация качественно отличается от времен, когда Беларусь возила венесуэльскую и азербайджанскую нефть:

— Тогда дело было в политике, в противоречиях о видении «братской интеграции». И тогда российская нефть была объективно дешевле венесуэльской. Принципиальным отличием сегодняшней ситуации является то, что Россия начала налоговый маневр в своей нефтяной отрасли, и она полна решимости его завершить.

Для Беларуси это означает переход на мировые цены на нефть и исчезновение нефтяного офшора, пояснил политический обозреватель:

— Если раньше можно было говорить, что белорусское руководство делает чисто политические жесты, чтобы напугать Москву, то теперь распоряжения Лукашенко искать альтернативы выглядят серьезно. В Минске осознали, что нефтяная халява заканчивается.

Эксперт отметил неоднозначность сложившейся ситуации. Во-первых, налоговый маневр в России завершится не ранее 2024-го. И все это время российская нефть для Беларуси будут несколько дешевле, чем на мировом рынке.

Во-вторых, по мнению экспертов, и после завершения маневра поставки из России будут привлекательнее нефти из Казахстана или Азербайджана для белорусских НПЗ – за счет более выгодной логистики.

Кроме того, России не выгодна озвученная Минском нефтяная альтернатива по экономическим и политическим мотивам:

— Это и конкуренция. Зачем России пускать в свою трубопроводную систему Казахстан, чтобы терять собственные позиции в поставках нефти? Второй момент заключается в том, что нефтяная зависимость Минска от Москвы является и средством политического подчинения. Если белорусская экономика завязана на российскую нефть, то Россия может пробовать диктовать свои условия в других сферах — военной и политической.

Эксперт напомнил, что согласно евразийским договоренностям к 2025 году должны быть созданы единые рынки энергоресурсов. И вот тогда Россия, по идее, не сможет чинить препятствий своим казахским партнерам, входящим в ЕАЭС.

— Но мы видим, с каким скрипом идет евразийская интеграция. Поэтому не факт, что к обозначенному времени эти рынки будут созданы. И мы видим, что в риторике белорусских властей чувствуются опасения на этот счет. Москва под каким-то предлогом может сорвать эти договоренности, чтобы остаться монопольным поставщиком энергоресурсов в Беларусь, — подчеркнул Александр Класковский. — В обозримой перспективе, как минимум до 2025 года, в реальную плоскость вопрос поставки в Беларусь казахстанской нефти может не перейти.