Румас: Наши позиции и позиции России по «интеграции» сходятся на 70% 1 24.05.2019, 15:18

Сергей Румас

Премьеры Беларуси и РФ обсуждали «союзное государство».

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в «союзном государстве». Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве, пишет tut.by.

«Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие развязки есть», — сказал Румас. Стенограмма начала встречи приведена на сайте правительства РФ.

Медведев согласился с таким подходом. Он напомнил, что в настоящее время работают рабочие группы с участием членов правительства России и Беларуси. «Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы «сверить часы», — добавил премьер-министр РФ.

Медведев поздравил Румаса с Днем славянской письменности, это «наш общий праздник, связанный с общими корнями, культурой». В ответ белорусской премьер-министр поздравил Медведева с победой сборной России над американцами на чемпионате мира по хоккею.

«Готовясь вчера к сегодняшней встрече, я вторым глазом смотрел игру — безусловно, это была лучшая игра на этом чемпионате. А уже сегодня по дороге в аэропорт я увидел то, что вчера не показали, — силовой прием Овечкина. Это вообще что-то! С такими игроками, Дмитрий Анатольевич, надо замахиваться только на золото, и я вам искренне желаю, чтобы в этом году вы стали чемпионами мира», — сказал Румас.

Это уже третья встреча Румаса и Медведева в текущем году.